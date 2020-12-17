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Stephy避疫借位錫「黃金Sir」

2020-12-17 列印
■「家瑜」Stephy與「黃金Sir」陳宇琛情深擁抱！
■「黃金Sir」向「家瑜」示愛得米！
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　　鄧麗欣（Stephy）與人氣組合MIRROR合演的ViuTV人氣劇集《男排女將》，本周踏入結局篇。

　　在最後一集，「黃金Sir」陳宇琛向「家瑜」Stephy真情表白愛意，兩人更蜻蜓點水式接吻，「力圖」隊員鬼馬地在遠處偷睇教練蜜運成功兼起哄！Stephy透露因疫情因素，最後改用借位方式拍這場吻戲，陳宇琛稱拍攝前有向向老婆「備案」，老婆完全沒有呷醋。

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