首入圍視后即「失手」 ﻿馮盈盈﻿﻿自認陪跑與獎無緣﻿

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明年1月10日舉行，昨日舉行記者會宣佈提名名單。今屆視帝由王浩信及黎諾懿同樣以四項提名領先；至於視后就勢均力敵，馮盈盈憑《反黑路人甲》首次提名視后，她坦言只是陪跑，但就因為上台攞獎座拍照時失手跌在地上，十分搞笑。



無線昨日公佈《萬千星輝頒獎典禮2020》提名名單，馮盈盈憑《反黑路人甲》首次提名視后，在活動結束後上台攞獎座合照時不小心跌在地上，即時嚇到大叫：「唔好意思，對唔住！」事後她表示自己只是陪跑，所以想趁活動和獎座合照，想不到會弄跌，就證明與獎無緣，「叫我不要強求，到時乖乖做觀眾。（打定輸數？）絕對是！」



龔嘉欣憑《殺手》及《香港愛情故事》競逐視后及最受歡迎電視女角色，兩劇角色跟演繹都充滿話題性，絕對有機會成為大贏家。龔嘉欣台上拉票時，眼濕濕表示入行13年首次提名視后，她提到兩年前拍《殺手》時的傷勢，至今仍然痛，從沒想過有如此大的後遺症。



王浩信黎諾懿最多提名



視帝方面競爭激烈，王浩信和黎諾懿獲最多四項提名。王浩信憑《踩過界II》成視帝大熱外，也憑《反黑路人甲》入圍最受歡迎電視男角色，同時獲提名最受歡迎電視拍檔和最受歡迎電視歌曲。黎諾懿憑《C9特工》提名視帝、男角色獎及憑綜藝節目《今晚請客》與陳敏之提名最佳節目主持和最受歡迎電視拍檔。



同樣是大熱的黎耀祥和陳豪憑《殺手》齊齊入圍視帝、最受歡迎電視男角色和最受歡迎電視拍檔，去年的視帝馬國明再憑《使徒行者3》入圍視帝、男角色和最受歡迎電視拍檔。黎耀祥被問到有沒有信心第四度奪影帝，他笑謂沒有信心但會有期望。







