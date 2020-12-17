睇好葉巧琳奪《造星III》冠軍 顧定軒10強止步 鐵證冇造馬

全城追睇熱爆的《全民造星III》，本周參賽者進入20強殺入10強最後個人對決，首位被淘汰的參賽者是知名度同人氣同樣高企的顧定軒（Zeno），不過輸畀被喻為「最強對手」的葉巧琳（Mischa ）絕對是雖敗猶榮，網民紛紛幫Zeno打氣。 Zeno同《頭條日報》講輸得心甘命抵，自認私心的他睇好Mischa奪冠，更笑指總決賽會拉埋Banner幫對方打氣。 Zeno呢期確實好紅，除咗《造星III》仲有孭飛劇集《男排女將》表現突出，因兩個節目同時間推出，即觸動網民神經認為他入圍《造星III》有造馬之嫌，習慣對負評照單全收的Zeno，呢次堅唔開心，「真係冇諗過人哋會咁諗，我係靠其他先可以做到。」他認為今次被foul正好替他平反，剝咗網民棚牙。



對於《造星III》10強最後對決，Zeno坦承最不想面對的對手就是Mischa，並非對方實力強，因自演出《給十年後的我》大家認識加深，「知道對方好多秘密，所以當我哋抽到對方嘅時候，即刻望住對方，已經想喊，我好唔想對佢啦！我覺得佢係最值得入十強，雖然我唔係想認輸，但係佢入圍嘅話，佢可以行到去最後，我寧願自己幫佢行上去。」



Zeno認為唯有輸畀Mischa才會心甘命抵，「因為佢已經係星，佢更加應該要畀大家見到，我自己想做一個更加全面嘅星，但係仲有好遠嘅路，我覺得佢係時候啦！因為佢真係好多年，佢話當畀自己最後一次機會，我覺得係呢一次啦！呢個世界唔好咁樣對待佢啦！（帶埋你嘅精神攞冠軍？）我希望係，大家都知我私心佢。(佢知唔知？）佢知，我好直白同佢講，你要贏番嚟！（示愛？）唔會，佢已經有個好好嘅對象，我冇機會啦！哈哈！」



望拜「爸爸」「媽媽」為師



演出機會多和知名度高的Zeno，參賽以來一直被質疑目的，他坦承一直都有睇大家留言及負評，「大家都係好中肯，網民冇需要去避忌同包裝，係最真實，呢啲就係我要知道，我有追post，知道吓大家點睇我嘅表演。」不過當中都有令Zeno感不快評語，「係大家覺得我係造馬，因為我有劇集上緊，我已經有一定嘅知名度，我先可以留低。我真係冇諗過人哋會咁諗，係靠其他先可以做到呢一刻嘅我，不過我消化完呢類型comment又成長咗，終歸都係你做得唔夠好，如果你做得好，人哋唔會咁講。」現在Zeno十強止步正好平反沒造馬，「都係，同埋過程入面你知道唔係㗎嘛！由知名度先可以入嚟，後尾大家好似見到我有進步，有啲好嘅comment。」



現在Zeno覺得《造星III》好似跟《男排女將》有種特別關連，「好似兩樣有interaction，睇『阿King』（他飾演角色）又好似係《造星》嘅我，去追夢同埋突破嘅我，劇入面唔係條件好有天分嘅運動員，某程度《造星》嘅我都係。」完成了《造星III》後，直言已斷六親的Zeno，會爭取時間陪伴家人，特別是頭號鐵粉嫲嫲，之後他仲想繼續進修戲劇和唱歌，「阿祖（梁祖堯）唔介意想再跟佢學戲，繼續上佢堂，同埋繼續食佢煮嘅飯，媽媽（阿祖）佢真係超級好，我哋好幸福，爸爸（二汶）就係心靈上嘅輔導同鼓勵。喺音樂上可唔可以跟二汶學，二汶得唔得閒？收唔收徒弟？」後期A組的參賽者對於林二汶和梁祖堯照顧得無微不至，早已改口稱他們為「爸爸」和「媽媽」，問到Zeno係咪當兩人為師傅，他更大膽話：「係呀！唔走㗎啦！除非佢哋遺棄我哋，唔好棄養呀，領養不棄養㗎嘛！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Faust @ the attic 化妝：mon 場地：夕拾x閒社