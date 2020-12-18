《造星III》30強止步唔氣餒 ﻿林詠倫﻿﻿搏到翻身收入返晒嚟﻿

40歲嘅E-kids成員林詠倫（Alan）未能躋身《造星III》30強，搞到林二汶喊爆自責唔係一個好導師！雖然未去到10強目標就止步，但Alan態度正面：「對我係解脫，得到好多愛，搵返我自信，得到好多尊重！」Alan仔仲約埋一班落選戰友開心gathering，飲完靚湯再食盆菜，明年Alan開音樂會仲預埋佢哋玩。採訪：方騫平 攝影：李維隆



日前林詠倫約咗被foul戰友，女神鄭嘉欣(Christine)、羅振峰(Vincent)、泰倫斯、小新(許紹燊)、JD(戴鎧霖)及阿拼(翁煒桐)gathering，Alan特地送上自家老火湯嚟慰勞大家過去嘅辛勞，林詠倫繼續做「爛gag王」，笑說：「唔foul嗰啲冇湯飲，佢哋飲恨啦！」笑爆全場。



Alan形容今次參賽得着多過唔開心，「節目入面演《給十年後的我》成功留低咗一個好作品，網民由初頭叫我收皮啦！到後期讚我無論喺身形、髮型都有好大轉變，好想繼續睇我，最感動係話，由今日開始記得E-kids入面有個Alan，所以我會繼續行落去。最意外係強尼大哥一句『Alan回春』，o依家有好多保健品廣告，就算喺疫市下收入比以前激增3倍，仲有主辦單位搵我明年開音樂會，到時會益埋戰友及E-kids舊隊友。」



檢討參賽得失，JD當自己畢咗業，二月會出hip hop歌；Vincent話初時係有啲氣餒同埋唔開心，幸而觀眾見證到他有努力過；泰倫斯覺得早段被淘汰先係嬴家，因為參賽好有壓迫性，稍後他會同Mark一齊出歌；小新乘機做歌送畀戰友，新歌講其實失敗唔係一件可怕事；Christine有失戀空虛感，但最感動被foul後，竟有男工作人員跪地向評判求情；阿拼認為其實輸贏唔重要，拎到嘅係將來會成為一位更好嘅演出者。他們一致睇好大熱ANSONBEAN係今次冠軍，小新仲大讚他好有魅力，好似吉祥物咁有親和力。至於陳葦璇則坐亞望冠，她既穩陣又有戰鬥格。



