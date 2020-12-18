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《造星III》30強止步唔氣餒 ﻿林詠倫﻿﻿搏到翻身收入返晒嚟﻿

2020-12-18 列印
■Alan(左3)請落選《造星III》參賽者(左起)Vincent、小新及泰倫斯(左4)、阿拼、JD及Christine飲鯊魚骨老火湯。
■女神Christine簽明星卡簽得好開心，笑言有青春嘅感覺。
■Alan喺節目入面演《給十年後的我》，成功留低咗一個好作品，形容喺演藝旅程上係昇華咗。
■以前林詠倫喺E-kids入面好依賴兄弟，行出嚟冇乜信心，所以觀眾對他印象唔太深刻。
■林詠倫承認年紀比小新同女神大一截，所以綵排時都比較吃力。
■林詠倫同(右起)璇璇、Mischa、顧定軒、Buber做咗好朋友。
■他以大哥哥身份約埋Polly、田中、小新、Judas、阿Bee、Christine、Jak Dai等食盆菜提早過冬。
■ANSONBEAN除咗跳得，佢嘅腰果眼笑容，大家都想黐住佢，亦係一班落選參賽者心目中冠軍。
■林詠倫參賽初期肥腫難分，冇家陣咁sharp醒。
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　　40歲嘅E-kids成員林詠倫（Alan）未能躋身《造星III》30強，搞到林二汶喊爆自責唔係一個好導師！雖然未去到10強目標就止步，但Alan態度正面：「對我係解脫，得到好多愛，搵返我自信，得到好多尊重！」Alan仔仲約埋一班落選戰友開心gathering，飲完靚湯再食盆菜，明年Alan開音樂會仲預埋佢哋玩。採訪：方騫平 攝影：李維隆

　　日前林詠倫約咗被foul戰友，女神鄭嘉欣(Christine)、羅振峰(Vincent)、泰倫斯、小新(許紹燊)、JD(戴鎧霖)及阿拼(翁煒桐)gathering，Alan特地送上自家老火湯嚟慰勞大家過去嘅辛勞，林詠倫繼續做「爛gag王」，笑說：「唔foul嗰啲冇湯飲，佢哋飲恨啦！」笑爆全場。

　　Alan形容今次參賽得着多過唔開心，「節目入面演《給十年後的我》成功留低咗一個好作品，網民由初頭叫我收皮啦！到後期讚我無論喺身形、髮型都有好大轉變，好想繼續睇我，最感動係話，由今日開始記得E-kids入面有個Alan，所以我會繼續行落去。最意外係強尼大哥一句『Alan回春』，o依家有好多保健品廣告，就算喺疫市下收入比以前激增3倍，仲有主辦單位搵我明年開音樂會，到時會益埋戰友及E-kids舊隊友。」

　　檢討參賽得失，JD當自己畢咗業，二月會出hip hop歌；Vincent話初時係有啲氣餒同埋唔開心，幸而觀眾見證到他有努力過；泰倫斯覺得早段被淘汰先係嬴家，因為參賽好有壓迫性，稍後他會同Mark一齊出歌；小新乘機做歌送畀戰友，新歌講其實失敗唔係一件可怕事；Christine有失戀空虛感，但最感動被foul後，竟有男工作人員跪地向評判求情；阿拼認為其實輸贏唔重要，拎到嘅係將來會成為一位更好嘅演出者。他們一致睇好大熱ANSONBEAN係今次冠軍，小新仲大讚他好有魅力，好似吉祥物咁有親和力。至於陳葦璇則坐亞望冠，她既穩陣又有戰鬥格。

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