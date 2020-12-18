升呢火辣人妻咀爆謝東閔 ﻿王敏奕﻿﻿感激曾國祥給發揮空間﻿

近日TVB重播王敏奕（Venus）處女劇作《女人俱樂部》，當年Venus初出茅廬，乜都唔識好懵懂，相隔七年，換上人妻身份回歸TVB，喺新劇《香港愛情故事》飾演叛逆女攝影師Shay，除咗同謝東閔激咀外，跟黃子恆和黃嘉樂都有牀戲，大膽程度比做女時更甚，她堅持，唔會因為私生活改變而改變演員工作，老公曾國祥畀佢好大自由度發揮。



採訪：方騫平 化妝：King Yip @KingsMakeUp 服裝：THE KOOPLES



王敏奕今次重返TVB，但感覺好不一樣，「雖然係七年前合作過嘅副導（已升為導演），但佢要求做一個不一樣嘅王敏奕，做一個從未嘗試過嘅叛逆女仔。尤其喺感情方面，因為由細到大見到父母成日吵架，唔會相信承諾，會收埋自己內心真正感覺，甚至大搞一夜情……劇中人不論喺家庭背景同埋感情關係，同我好唔同，對我係一個挑戰。現實生活中我好好彩，搵到一個願同我行得遠嘅人，可能我好識得表達感受，身邊人自然會識得去關心我，大家有舒服嘅互動。」



劇中Venus最難忘跟謝東閔嘴咗好耐，她憶述說：「同佢嘴到熟晒，知道點樣可以避開佢啲鬚根，明明喺圍村好浪漫咁拍緊咀戲，佢啲假鬚拮晒落我塊面度，每次都要補妝，連佢見我滿面鬍鬚都忍唔住笑。」至於老公曾國祥對她拍戲好信任，「我哋畀對方好大自由度，尊重大家嘅專業，講真我拍好多嘢，佢未必睇，因為佢睇我作品，我會有少少緊張，佢要求比較高，我會覺得唔錯先畀佢睇，不過佢冇彈我，喺佢心目中，我係個好好嘅演員，睇到我畀心機投入件事，尤其佢成日鼓勵我，幫我做心理輔導，因為作為演員，長期處於被動狀態，覺得自己俾人揀緊會好擔心，佢會喺我唔好時候安撫我，話『就算幾紅演員都有被人揀嘅時候，大家都係經歷緊同一樣嘢，只要不斷努力就OK。』」



