  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 75%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 娛樂

華仔填詞傾訴拆彈心聲

2020-12-18 列印
■倪妮在片中，扮演華仔的前女友。
Previous Next

　　劉德華、劉青雲及倪妮主演新片《拆彈專家2》將於本月24日上畫，華仔在片中飾演拆彈專家潘乘風，失去一腿仍想冒死再上前線拆彈，倪妮飾演他的前女友，兩人合唱的電影主題曲《相信我》MV亦已推出，華仔親為該曲填詞，細道拆彈專家面臨危險的心聲！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd