  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 75%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 娛樂

偉仔《獵狐》攬「邦女郎」

2020-12-18 列印
■偉仔在片中輕擁奧嘉。
Previous Next

　　梁朝偉主演新片《獵狐行動》將於下月上映，偉仔在片中飾演反派狡猾商人，與「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）在廚房中的貼身親熱戲亦告曝光。從片段可見，偉仔從後攬奧嘉並為她戴鑽石頸鏈時，因有老花要將鏈扣拉開一點，有網民就笑言，偉仔的招牌「電眼」亦難逃老花困擾！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd