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《衝上雲霄大選》硬撼《造星III》

2020-12-18 列印
■左起：李傑志、朱凱薇、史穎喬及麥大力等參賽者晤傳媒。
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　　無線節目《衝上雲霄大選》將於本月26日晚直播，硬撼ViuTV的《全民造星III》總決賽，15名參賽者昨晤傳媒，談到表演環節，他們都大賣關子。參賽者李傑志上周曾為ViuTV節目擔任嘉賓，談到《衝》被指硬撼《造星III》，他認為兩節目性質不同，觀眾群亦不一樣。

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