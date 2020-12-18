《使徒3》幕前首同框扮心魔 ﻿蔣祖曼泰臣﻿﻿有幸藏馬明體內﻿

蔣祖曼（Joman）和泰臣繼《使徒行者 2》再參與《使徒行者3》演出，兩人自言因上次角色已「瓜咗」，所以今次將以全新角色現身，他們搞嘢笑爆有機會在馬國明體內，因將飾演馬明的正邪兩面心魔，這更是兩人首度幕前同框演出，機會難得。疫情下，Joman趁機自我增值學寵物美容；在新劇《智能愛(AI)人》扮機械人的泰臣，慘為體毛飽受皮肉之苦。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



相識多年，原來Joman和泰臣除5年前合作過舞台劇《大抽狂想曲》外，幕前未試過同框演出，可惜今次交流機會依然不多，因兩人飾演馬國明正邪兩面的心魔，泰臣說：「幾別開生面嘅形式，比較劇場性啲，就係傍住馬明出嚟，我哋喺馬明嘅內心深處出現。（蔣：係呀！我哋喺佢嘅體內㗎！）」由於角色較超現實，兩人造型都相當特別。



疫情下兩人工作都大受影響，泰臣自編自導的舞台劇《捽捽捽神燈大冒險 》亦被迫延期演出，幸好仍有機會拍新劇《智能愛(AI)人》，不過原來首次扮機械人卻令他受了不少苦，「最慘係監製話你係AI，唔會有手毛腳毛嘅，因為會着短袖衫，仲有啲場口會見到你對腳，甚至會疑似全裸O添！（蔣：全裸？）着肉色打底褲打格仔啫！但其他地方都要脫毛。我本身係飛毛腿嚟，一次用晒一盒脫毛紙。」脫毛後除覺得對腳好凍外，他仲覺得好自悲，「我終於明白啲貓狗剃咗毛後，行得唔舒服，平衡唔到咁。我覺得對腳好似光管，好醜怪。」



忙於拍攝網絡大電影的Joman，就不忘趁機增值自己，「我當今年係學習年，好想考番個電單車牌，而家又學緊寵物美容。（泰：包唔包括剃毛？）你想要4號定5號，即係留一吋定吋半毛呀？留頭、手、腳啲毛好唔好？（好，我啲毛量係可以㗎！哈哈！)」Joman笑言最近仲忙於「賣肉」，因參與朋友搞的巿集，賣一些至愛種植的多肉植物盆栽。



