帶囡囡剪第一次髮 ﻿黃澤鋒﻿﻿俾小黃妃冧爆﻿

黃澤鋒跟太太陳麗麗早前趕緊疫情第四波初現，即帶16個月大囡囡熙恩（乳名小黃妃）剪人生第一次頭髮。面對陌生環境小黃妃最終都有爆喊，但好彩兩夫婦帶定她至愛食物，喊住剪都能在15分鐘內順利完成，澤鋒笑指囡囡剪髮後激似自己迷你版。澤鋒坦承因疫情，錯過好多跟囡囡留回憶機會，只好留家玩為主，幸好囡囡好識o氹人，識叫「爹爹」仲送埋香吻，冧爆啦！



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Bowie Lo 場地：ADmiX Hair Styling



澤鋒夫婦見小黃妃到髮型屋時瞓緊，即叫髮型師Bowie快手幫麗麗先剪，差不多搞掂囡囡開始醒，麗麗話，「畀佢睇住我剪，等佢冇咁驚髮型師都係好嘅。」果然到小黃妃開始剪，最初她只覺得好奇，未有異樣，但剪了幾分鐘後開始不安，望住媽咪開始扁嘴再爆喊。好彩早有準備，她至愛的檸檬茶、山楂餅、紫菜同鈣糖排住出場，最終快手完成這個第一次。



兩夫妻都大讚囡囡表現唔錯，澤鋒說：「佢唔算反抗得好厲害。（太太：佢冇走，只係覺得你做咩摸我個頭咁樣。）」澤鋒仲開心囡囡剪髮後激似自己，「阿囡真係好似爸爸，爸爸望住你個樣，真係好似望到我細個係點樣，就係咁樣啦！」現在囡囡開始變得黐身，不准爸爸出門口，在家又會跟出跟入，不過澤鋒看來相當享受，「返工成日掛住佢，o依家有個好處，㩒個手機有視像，睇吓佢點，佢會走埋嚟錫個手機，唉！咁你點樣呀！」不時叫「爹爹」的小黃妃，聽媽媽叫「親親」仲送埋吻冧爸爸，甜到入心的澤鋒咀完話：「攞你命！呢條友仲慘過以前識女仔，真係冇佢符！」



不過因為疫情，澤鋒冇得同小情人拍拖覺得相當可惜，「希望疫情快啲過去，我可以同個女周圍去，影多啲相，留番啲記憶，佢細個嘅時候係點，但係o依家冇得咁做，影嚟影去都係屋企。」不過，幸好疫情未有對澤鋒工作有太大影響，早前拍攝港台劇《電梯女郎》演有個20多歲囡囡的爸爸角色，他認為不斷有演出機會，跟留長髮及鬍鬚的佬味造型有關，「如果我仲係babyface，我咁嘅年紀同後生仔冇得爭，但係咁嘅look，成熟啲，佬味重啲角色會啱。」



