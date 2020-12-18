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Ben折骨舞贏盡評判歡心 ANSONBEAN舞入《造星III》十強

2020-12-18 列印
■Ben的折骨舞，令全場拍爛手掌。
■ANSONBEAN一如外界所料入十強。
■欣宜的「姐姐語錄」被網友Cap圖瘋傳！
■ANSONBEAN開Live，彭秀慧亦有加入。
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　　全城追看的ViuTV節目《全民造星III》進入「十強爭奪戰」，晚晚遭網民洗版式討論。前晚第一場上演「A組對決」，Ben憑驚人的折骨舞功震懾所有評判，揮低獻唱林憶蓮金曲《破曉》時走音的Judas，成功躋身十強。另一組則是大熱的ANSONBEAN決戰John，John以妖艷造型及舞姿登場，超水準演出令評判欣宜笑說：「姐姐好鍾意！」ANSONBEAN以跳唱加Rap迎戰，舞姿似足韓國舞王Rain，一招凌空接咪更是贏盡掌聲，令欣宜睇到「心心眼」，最終ANSONBEAN以3比2險勝John，殺入十強！

　　賽後ANSONBEAN開Live，導師彭秀慧也有加入，一度多達2700人收看，人氣媲美姜濤！

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