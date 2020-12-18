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恨拍電影成就解鎖 ﻿[email protected]：﻿﻿最多唔瞓覺﻿

2020-12-18 列印
■Ian對於獎項睇得好淡，認為自己資歷仲需要多點磨練。
■由於忙拍劇，Ian新歌《背伴》未有推出MV。
■Ian在《男排女將》除了有爆肌演出，演技仲獲一致好評。
■Ian每次訪問都提到想拍電影，仲笑得好鬼開心。
■Ian今年還嘗試為隊友AK作歌《蝸牛》，兩人仲推出埋合唱版。
■Ian希望新劇《無限斜棟有限公司》，可以發揮到本身喜劇細胞。
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　　[email protected]（陳卓賢）最近推出第5首單曲《背伴》，今次是他第二度包辦曲詞作品，Ian坦承有過上次經驗本應更加得心應手，但同時要忙拍新劇《無限斜棟有限公司》，時間倉促下對自己失信心，搞到錄緊音仲改緊。雖然辛苦，Ian依然好享受演戲，最近在《男排女將》演出獲讚，更令他打了強心針，好想挑戰埋拍電影，解鎖人生另一成就，更誇下海口：「最多唔瞓覺。」

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Lydia Yung&Denny [email protected] Private I Salon

化妝：Circle Chong &Tifa @Annie G Chan makeup centre 服裝：Y’s 場地：FWD HOUSE 1881

　　由於要兼顧拍《無限斜棟有限公司》，Ian完成《背伴》第一次錄音後仍作修改，「第二次先錄番我改咗嘅嘢，呢樣係我前所未試過，可能就係因為自己覺得太急太倉促，所以自己有個潛意識呢首歌係未完整嘅，即使去到最後一刻入錄音室錄埋，我都仲想改。」

最想MIRROR奪獎

　　講到年尾各項頒獎禮，先後打入叱咤「我最喜愛男歌手」最後五強及「我最喜愛歌曲」最後8強的Ian，坦言對個人獎項冇信心，反而最想MIRROR奪獎，「因為可以集結到12個人嘅力量，我覺得入到五強，同一班前輩喺一個名單上面已經係好似贏咗咁樣，好似多咗份認同，多咗份肯定，我哋12個已經好滿足。」

　　至於新一年願望，Ian除了音樂，仲講到出口恨拍戲，「希望之後嘅作品愈做愈好，自己幾期待，自己咁樣講完之後，無謂令大家跌眼鏡，更加要畀心機去做。同埋拍咗兩套劇，都希望出完街之後，大家認識多咗我，又或者從而參與多啲演戲嘅拍攝，因為拍劇都算啱啱新嘗試，最想新一年有大銀幕嘅電影演出。（你成日提真係好恨拍電影喎？）因為係成就解鎖嚟，出道兩年期間自己都好幸運好多機會，又做過舞台劇；又拍過劇集；又寫過歌畀人；又寫歌填詞畀自己；解鎖咗好多成就，而電影係未解鎖到嘅成就。」Ian仲話只要有機會唔介意戲份角色，同埋冇時間休息，「我唔介意忙啲，最多唔瞓覺，搭車嗰時瞓囉！」

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