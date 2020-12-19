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《星戰》系列「賞金獵人」Jeremy病逝

2020-12-19 列印
■Jeremy於英國病逝，享年75歲。美聯社
■Jeremy演活經典反派角色「賞金獵人」。網上圖片
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　　曾於星戰電影系列《帝國反擊戰》及《武士復仇》扮演反派角色「賞金獵人」Boba Fett的英國男星Jeremy Bulloch，昨日傳出去世的消息。據Jeremy的家人透露，Jeremy近年患柏金遜症，近日因併發症於英國的醫院病逝，享年75歲。

　　《星戰》系列「天行者」麥咸美聞噩耗後在社交網悼念，並讚揚Jeremy是真正的英國紳士；星戰系列導演佐治魯卡斯亦讚揚Jeremy對《星戰》的貢獻。

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