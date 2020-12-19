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BoA捲非法寄安眠藥入韓案

2020-12-19 列印
■BoA近日更新社交網，未有提及受查事件。
■BoA被爆要靠安眠藥入睡。
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　　現年34歲的韓國歌手BoA，20年前成功打入日本樂壇，多年來經常來往韓日，前晚有韓媒報道，韓警調查有人涉未申報就從日本寄送處方安眠藥入韓國，涉違反藥品進口管制條例，BoA更被指遭韓警調查。

　　BoA所屬的SM娛樂事後承認，BoA與工作人員有被警方問話，而事件起因是海外的職員疏忽犯錯，沒報關就將BoA要服用的藥物寄入韓國，並就事件致歉。

圖：網上圖片

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