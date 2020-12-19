龔嘉欣與羅天宇在《香港愛情故事》中，有一幕女方Cosplay《飄零燕》意味的大膽牀戲日前播出，嘉欣昨稱拍攝時尺度更大，曾擔心能否播出，最終播出版本見不到他們的身體，天宇笑言這幕跟足劇本閉眼，甚麼都看不到！
嘉欣直言想該劇拍第二輯，更指定要天宇做拍檔，但希望會是零牀戲，因她已睇厭，又大爆天宇接拍該劇後知自己不是男一曾感介懷，但現在證明這個角色是非他莫屬！天宇最開心的就是，很多觀眾終於不再只記得他是《愛·回家》中的馬子仁！
不法旅遊公司及口罩生產商，詐騙政府「防疫抗疫基金」逾千萬元，警方調查後發現疫情下有七間旅行社誇大員工數目，以及有口罩生產商抬高口罩原材料價騙政府有關防疫資助，近日採取連串拘捕行動，共拘捕近七十人；當中...
2020-12-19
中國朝建設體育強國的方向前進，近年相當關注足球發展。中國足協昨日於官網發表「進一步推進足球改革發展的若干措施」，力爭國足隊在二○二三年達亞洲一流水平；而女足隊的目標就達到亞洲領先水平，並以能參與東京奧運為目標。 文件更表示，足協將進行四種深化足改的措施，包括：深化足球管理體制機制改革，提高足協治理能力；促進足球運動普及，落實發展基礎；加強國家隊的建設和管理；促進職業聯賽健康發展。相關措施不但明確了部門架構及分工，亦令教練及領隊分工負責制優化，提出設立國家隊獎勵基金、榮譽制度及保障制度。 日前足協於中國足球職業聯賽專項治理工作會中，亦針對足球俱樂部過度投資、球員身價工資虛高、...
2020-12-19
上周非洲尼日利亞北部發生一宗超過三百名懷疑被激進組織「博科聖地」武裝份子綁架事件。該三百多名男童已於周四獲救。據當局表示，他們相信已救出大部份人質，目前已將救出學生帶到安全地方及接受身體檢查，當地的領...
2020-12-19
坐落在紅磡的半新盤何文田山畔，被山巒翠景環抱，而且毗鄰港鐵站。是次精選當中的靚裝單位，面積逾1250方呎，四房雙套房設計，前臨東何文田配水庫遊樂場，於大露台靜賞清幽綠景。 由永泰地產及南豐合作發展的何...
2020-12-19
恒指表現繼續反覆，未能突破橫行區間，加上昨晚為美股「四巫日」，市況更為波動，恒指重上10天線（26440）一日便告失守，收報26498點，回吐179點，全周微降7點，為連續第三個星期向下，大市成交金額...
2020-12-19
曼城本季水準大跌英超只排第九，引以為傲的進攻也啞火。相反，黑馬修咸頓攻力和現居積分榜第三位則叫人喜出望外，今晚聯賽作東迎戰藍月隨時爆出大冷門，六點五倍主勝去馬。（Now621台今晚11:00直播） 周二英超地頭出戰弱旅西布朗，藍月控球率達七成八卻只入一球，最後更因一球烏龍而被迫和1:1。該隊開季十二輪已失掉十六分，追平了前季奪冠的總失分，只排第九位叫人大失所望，領隊哥迪奧拿也擔憂道：「現在已是十二月，我們應該不斷搶分，而不是不斷失分。」 藍月今季最大問題是把握力大倒退，十二輪只入十八球，當中只有兩場能攻入兩球以上，火力在群雄只列中游，與該隊上季過百士哥的火力相差甚遠。名宿舒...
2020-12-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
疫情下各行各業大受影響，模特兒界當然都唔會例外，36E「巨胸黃智雯」姚琰欣（Bonnie）入行多年又拍戲又出過寫真集；前新城DJ靠做靈異節目起家嘅「性感主播」楊穎妍（Icy）；仲有17年代表香港去日本...
2020-12-19
上個星期吃了從陽澄湖訂來的大閘蟹之後，就說應該是今年最後一頓大閘蟹了，不料又收到陽澄湖「湖濱蟹府」劉老闆的短訊，說我的上海朋友又訂了兩箱蟹給我，當日寄出，翌日下午可收貨。 照往年常規，吃蟹最好在十一月份，「九雌十雄」，農曆十月雄蟹正常時。但今年秋天來得晚，陽曆十月一日才到中秋節，所以蟹季也跟着順延。十二月初雄蟹才成熟，十二月中到了最豐滿之時，前兩天來的二十隻全是雄蟹，隻隻半斤以上，膏豐肉滿，一口蟹膏吃進嘴裏，嘴巴會被黏住，鮮香滿溢，達至吃蟹的最高境界。 這天吃完蟹，在網上登了一張蟹膏爆滿的照片，說是二○二○年吃蟹收官之作。不料上海朋友見了就說，不要這麼早說收官，如喜歡，明天...
2020-12-19
上周日在香港一哩錦標衞冕失敗，不敵「金鎗六十」跑第三的日本馬「頌讚火星」，其練馬師友道康夫昨日宣布此駒將會退役，在回到日本經過檢疫程序後，便會運往社台牧場正式轉任種馬。 「頌讚火星」服役以來上陣十三次，取得六場頭馬，其中三場為一級賽，包括NHK一哩錦標及去年的香港一哩錦標。 馬場浮世繪
2020-12-19