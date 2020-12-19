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欽點羅天宇再合作 ﻿龔嘉欣﻿﻿厭倦多牀戲﻿

2020-12-19 列印
■龔嘉欣和羅天宇在活動上晒「恩愛」。
■龔嘉欣竟扮「小乳燕」滿足羅天宇！網上圖片
■龔嘉欣與羅天宇除了牀戲亦有咀戲。網上圖片
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　　龔嘉欣和羅天宇等劇集《香港愛情故事》台前幕後，昨日齊出席該劇宣傳活動，兩人奉旨晒「恩愛」谷劇！

　　龔嘉欣與羅天宇在《香港愛情故事》中，有一幕女方Cosplay《飄零燕》意味的大膽牀戲日前播出，嘉欣昨稱拍攝時尺度更大，曾擔心能否播出，最終播出版本見不到他們的身體，天宇笑言這幕跟足劇本閉眼，甚麼都看不到！

　　嘉欣直言想該劇拍第二輯，更指定要天宇做拍檔，但希望會是零牀戲，因她已睇厭，又大爆天宇接拍該劇後知自己不是男一曾感介懷，但現在證明這個角色是非他莫屬！天宇最開心的就是，很多觀眾終於不再只記得他是《愛·回家》中的馬子仁！

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