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《造星III》Timo倒灶出局

2020-12-19 列印
■Timo跳唱高難度歌曲落敗。
■CY成功打入十強。
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　　ViuTV節目《全民造星III》的十強爭奪戰進行得如火如荼，被視為大熱門的Timo，在前晚的一集中和CY被抽中對決，Timo跳唱高難度歌曲，舞蹈編排獲評判好評，但唱歌失準，被評判陳柏宇狠批「嚴重唔得」，結果CY以4比1揮低Timo，成為第7位進身十強參賽者。另一組則是由夏子涓迎戰KLAU，最後KLAU以3比2險勝，躋身十強第8席。

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