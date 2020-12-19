Twins合唱迎出道20周年

上個星期吃了從陽澄湖訂來的大閘蟹之後，就說應該是今年最後一頓大閘蟹了，不料又收到陽澄湖「湖濱蟹府」劉老闆的短訊，說我的上海朋友又訂了兩箱蟹給我，當日寄出，翌日下午可收貨。 照往年常規，吃蟹最好在十一月份，「九雌十雄」，農曆十月雄蟹正常時。但今年秋天來得晚，陽曆十月一日才到中秋節，所以蟹季也跟着順延。十二月初雄蟹才成熟，十二月中到了最豐滿之時，前兩天來的二十隻全是雄蟹，隻隻半斤以上，膏豐肉滿，一口蟹膏吃進嘴裏，嘴巴會被黏住，鮮香滿溢，達至吃蟹的最高境界。 這天吃完蟹，在網上登了一張蟹膏爆滿的照片，說是二○二○年吃蟹收官之作。不料上海朋友見了就說，不要這麼早說收官，如喜歡，明天...

2020-12-19