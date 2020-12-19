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Twins合唱迎出道20周年

2020-12-19 列印
■阿Sa和阿嬌分享合唱短片。 網上圖片
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　　Twins明年踏入出道20周年，兩位成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）近日在社交網分享合唱經典03年名曲《下一站天后》短片，阿Sa在短片中忍不住笑，其後靠在阿嬌肩膀合唱，並向觀眾派「心」，很多網民紛表讚賞，亦有網民指阿嬌看來較前胖了不少！

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