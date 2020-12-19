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雷莊𠒇浴中托腮千人讚

2020-12-19 列印
■雷莊𠒇分享超性感照，成功吸引網民關注。
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　　2017年港姐冠軍雷莊𠒇卸任後返回加拿大發展，不時在社交網分享生活點滴，正與男友度假的她繼豪晒雪地赤裸上身背對鏡頭相片後，昨日「直擊」自己托腮浸浴，僅以雙腿遮住胸部的她透過標籤訴心聲道，「誰會在意他人的想法」，獲過千網民按讚。

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