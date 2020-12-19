﻿疫下食穀種 模特兒界靠網脫貧 姚琰欣拋胸帶貨穩袋5位數

疫情下各行各業大受影響，模特兒界當然都唔會例外，36E「巨胸黃智雯」姚琰欣（Bonnie）入行多年又拍戲又出過寫真集；前新城DJ靠做靈異節目起家嘅「性感主播」楊穎妍（Icy）；仲有17年代表香港去日本參加「國際旅遊小姐」嘅「和風空姐」單穎蘅（Eiko），齊齊勁呻零收入食穀種。不過香港人勝在識變通，她們轉戰網購巿場即時脫貧，Bonnie自爆做帶貨女郎後，keep住5位數收入袋袋平安，總算疫巿殺出條路！



16年推出過寫真集《Bonnie First Fantasy》的姚琰欣，本來打算今年再出寫真集，仲想到外地取景，但疫情下計劃被迫延期。



出不成寫真集，Bonnie連拍攝工作都大受疫情影響，她最近一次比較多戲份的拍攝工作，已是年頭擔正演出、翻拍台灣李宗瑞性侵案的電影《有罪》，之後近乎零工作機會，「除了客串咗套劇集，之後都冇乜拍過嘢，所以我密密經營社交媒體，多咗啲KOL工作，多咗人搵我做直播，其實之前都有做，但係可能拍戲多，喺片場唔可以做直播，於是少咗，最近多咗喺屋企同粉絲傾吓偈，又多咗人搵我做直播帶貨，漢洋仲邀請咗我參加佢搞嘅比賽『我是帶貨王』，就算贏輸唔緊要，但真係學到嘢，學咗好多幕前外嘅帶貨技巧。」轉型做帶貨女郎，令Bonnie好安心，「每個有5位數字，雖然唔算多，但係好過零收入。」



收入增加6倍



靠新城主持靈異節目《恐佈熱線》彈起的楊穎妍，近年轉戰網台主持靈異節目《恐怖一粒鐘》，又搞模特兒公司，不過疫情初期收入大不如前。



不過自從Icy開了網站後，收入增加了6倍，「o依家有6位數字，因為我嘗試咩類型嘅貨都賣，仲會留意有咩有回頭客，發覺瘦身同健康用品最受歡迎，大家一定需要。」為了試驗產品效果，Icy自己做埋白老鼠，試用減肥產品仲成功半年內瘦了26磅，「嗰時係零運動，淨係用啲減肥產品，o依家做番多啲運動想練個蜜桃臀。」原來令她扚起心肝減磅，只因網友一句說話，「上完ViuTV《全民撞鬼》電視，有人留言話我以前好fit，o依家吹脹咗，不過我嗰時真係好肥成137磅，o依家得番111磅。」



單穎蘅17年以香港區代表身份參加「國際旅遊小姐Miss Tourism® World 2017」，入行前曾留學日本3年，之後加入空姐行列一做5年。一直有兼職做模特兒的Eiko，今年加入失業大軍，轉為全職模特兒，可惜遇上疫情唯有加入KOL行列搵食，「o依家有做KOL，好多MC工作接咗都要停，6月之後啲工作差不多冇晒。（o依家零job捱緊？）係呀，但係都要笑住咁過，好彩之前有做咗5年空姐，都有啲積蓄，o依家又冇得飛都有啲寂寞，慣咗每個星期得番兩日喺香港嘅。」本身識得流利日文的 Eiko，正嘗試在KOL工作內，除了介紹美容用品外，加入多些日本原素。



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森、李維隆



服裝：SeaYaa Swim（單穎蘅）



場地：BARBE Bar & Grill（姚琰欣、單穎蘅）