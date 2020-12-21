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被鄧建明用粗口鬧到大 ﻿「和音王」鍾達茵出碟﻿﻿唐奕聰讚好﻿

2020-12-21 列印
■鍾達茵翻唱創作歌《明明愛你》廣東話版，獲唐奕聰(Gary)及鄧建明(Joey)力撐。
■去年鍾達茵自資推出限量版卡式帶連卡式機套裝大碟《One Time Only》，相當揼本。
■喺ViuTV節目《Chill Club》做和音嘅Pam走出台前唱《明明愛你》，由鄧建明為她彈結他兼做埋音樂編程員，以行動力撐她。
■鍾達茵做過兩次太極演唱會和音，不過想當年做太極演唱會音樂編程員時，就畀Joey Tang爆粗鬧到癲。
■鍾達茵曾為陳奕迅作曲填詞。
■做過鄭中基演唱會幕後班底，齊齊去美國走埠。
■入行第一隊band，何超儀都係隊員。
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　　「和音王」鍾達茵（Pam）曾為陳奕迅、容祖兒、薛凱琪等作曲填詞，亦係太極樂隊演唱會音樂班底。2011年創作的作品《明明愛你》賣到台灣由當地歌手林凡演唱，紅極一時，最近她改成廣東話版翻唱，獲「爸爸」唐奕聰(Gary)及「師兄」鄧建明(Joey)力撐，Pam好感動並大爆畀Joey爆粗由細鬧到大才令她成材！採訪：方騫平 場地：THE [email protected]觀塘

　　去年鍾達茵自資推出限量版卡式帶連卡式機套裝大碟《One Time Only》，收錄咗《明明愛你》、《活在記念中》、《傻瓜》等歌，堅持畀錢出歌，因為Pam視Joey哥係人辦，由幕後走出幕前一樣咁受歡迎，更恨有朝一日成為太極樂隊表演嘉賓。

愈鬧愈進步

　　三年前Pam翻唱《明明愛你》時，Joey主動提出要幫她手，還孭住支私伙木結他入錄音室錄製結他部份，令她十分感動：「唔好以為Joey哥成日嬉皮笑臉，其實對音樂好嚴謹，我有個名叫『移動靶』，畀佢粗口X大，尤其是做太極紅館演唱會音樂編程員先鬧得甘，不過我又抵鬧嘅，當時經驗又少，慢手慢腳，切合唔到佢哋時間要求，同埋佢會成日打嚟話我唱得點唔好，反而Gary哥錫住我唔會鬧。」Joey Tang大笑說：「佢特登做錯嘢畀人鬧令人開心吓啫，不過佢進步得好快，o依家我哋冇得唔用佢喇！」Gary Tong就大讚Pam喺Joey鞭策下唱得好好，而且新版比十年多前摩登。

　　問到太極可會收徒？Gary Tong說：「哈！當年我只係搵賺錢工具，點知佢哋青出於藍，搵錢仲多過我。我當Pam係囡囡，Joey就係徒弟，所以Pam同Joey係師兄妹關係，正確嚟講呢兩個係我音樂知己，都能夠獨當一面。」

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