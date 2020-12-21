去年鍾達茵自資推出限量版卡式帶連卡式機套裝大碟《One Time Only》，收錄咗《明明愛你》、《活在記念中》、《傻瓜》等歌，堅持畀錢出歌，因為Pam視Joey哥係人辦，由幕後走出幕前一樣咁受歡迎，更恨有朝一日成為太極樂隊表演嘉賓。
愈鬧愈進步
三年前Pam翻唱《明明愛你》時，Joey主動提出要幫她手，還孭住支私伙木結他入錄音室錄製結他部份，令她十分感動：「唔好以為Joey哥成日嬉皮笑臉，其實對音樂好嚴謹，我有個名叫『移動靶』，畀佢粗口X大，尤其是做太極紅館演唱會音樂編程員先鬧得甘，不過我又抵鬧嘅，當時經驗又少，慢手慢腳，切合唔到佢哋時間要求，同埋佢會成日打嚟話我唱得點唔好，反而Gary哥錫住我唔會鬧。」Joey Tang大笑說：「佢特登做錯嘢畀人鬧令人開心吓啫，不過佢進步得好快，o依家我哋冇得唔用佢喇！」Gary Tong就大讚Pam喺Joey鞭策下唱得好好，而且新版比十年多前摩登。
問到太極可會收徒？Gary Tong說：「哈！當年我只係搵賺錢工具，點知佢哋青出於藍，搵錢仲多過我。我當Pam係囡囡，Joey就係徒弟，所以Pam同Joey係師兄妹關係，正確嚟講呢兩個係我音樂知己，都能夠獨當一面。」