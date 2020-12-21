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SBS疫境出動「頒獎神棍」 《RM》金鐘國首奪演藝大獎

2020-12-21 列印
■嘉賓用「頒獎神棍」頒獎予得獎者。
■金鐘國獲大獎百感交集。
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　　今年各地娛圈大小頒獎禮均受新冠肺炎影響，韓國疫情近日再告急，當地SBS電視台前晚舉行《SBS演藝大賞》頒獎禮，特別為星級來賓訂造專屬笑臉防疫口罩，更特製長達兩米的「頒獎神棍」用以保持距離，但看來搞笑效果大於防疫作用！

　　人氣節目《Running Man》（RM）今年踏入10周年，大會特別向每位該節目主持送贈價值約70萬港元的黃金名牌！最高榮譽「演藝大獎」就由金鐘國憑《RM》及《我家的熊孩子》兩節目奪得，他領獎時感謝前輩教導，眼濕濕的他亦寄語大家在疫情下「希望能夠提起精神」！

圖：網上圖片

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