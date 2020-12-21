SBS疫境出動「頒獎神棍」 《RM》金鐘國首奪演藝大獎

人氣節目《Running Man》（RM）今年踏入10周年，大會特別向每位該節目主持送贈價值約70萬港元的黃金名牌！最高榮譽「演藝大獎」就由金鐘國憑《RM》及《我家的熊孩子》兩節目奪得，他領獎時感謝前輩教導，眼濕濕的他亦寄語大家在疫情下「希望能夠提起精神」！
圖：網上圖片
英國及南非日前均出現變種新冠肺炎病毒，傳染力較原有病毒增七成。英國宣佈多地包括倫敦實施更嚴厲的第四級防控，居民須留在家中，不得舉行聖誕聚會。因應將有大量英國留學生返港，有香港專家擔憂變種病毒或透過留學...
2020-12-21
暫停螞蟻上市惹來中央加強有關經濟監控的消息。全國政協外事委員會主任、前財長樓繼偉對此表示，暫停螞蟻集團上市是為了防範系統性風險。他強調，正如中央經濟工作會議定調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。有...
2020-12-21
美國政府近日受到嚴重網絡攻擊，雖然網絡安全專家及國務卿蓬佩奧都認為是俄羅斯所為，但總統特朗普就將矛頭轉向中國。有美媒更指，白宮上周五抽起直指俄羅斯涉及今次網攻的聲明。網絡安全專家指，手法似俄羅斯，無可...
2020-12-21
坐落在紅磡的半新盤何文田山畔，被山巒翠景環抱，而且毗鄰港鐵站。是次精選當中的靚裝單位，面積逾1250方呎，四房雙套房設計，前臨東何文田配水庫遊樂場，於大露台靜賞清幽綠景。 由永泰地產及南豐合作發展的何...
2020-12-19
聖誕鐘聲敲響，本周港股只得三日半市，市場節日氣氛濃厚，觀望態度未改。證券界人士認為，恒指本周仍會繼續拉鋸，於高位窄幅整固，但仍可憧憬粉飾櫥窗再現，上試二萬七大關。 港股本月步入悶局，至今高低波...
2020-12-21
車路士英超二連敗，更合共只入一球，新加盟的天價德國孖寶迪姆華拿和夏維斯頓成箭靶。不管前者直言未適應新環境的粗野踢法，夏維斯因曾感染新冠肺炎而影響狀態，藍獅領隊林柏特公開點名直斥兩人要盡快重新上力，今晚聯賽主場擊退韋斯咸重上正軌。（Now621台周二凌晨4:00直播） 迪姆華拿和夏維斯季前總共以一億一千六百萬鎊（約十二億港元）天價上車，但前者英超上陣十三場僅入球和助攻各四，最近五場更陷入球荒。這位德國鋒將承認，尚未能適應英超體力化踢法：「英超的衝撞比德甲更激烈，與我預期之中有所出入。」 夏維斯華拿演出負評 夏維斯演出更差，十一場英超只曾破網一次和貢獻兩次助攻，曾被嘲在球場上隱...
2020-12-21
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
全城熱爆《全民造星III》進入十強階段，網友紛紛揀出心水，暫時以Cloud、葦旋和ANSONBEAN被睇高一線，呢日《頭條日報》邀請十強參賽者互選，結果亦差唔多，Cloud、葦旋和Ben各有兩票支持。...
2020-12-21
我們常說的「正能量」，其實有點像馬拉松訓練。先來一個十公里，經過日復日的長短、快慢跑訓練，進而能夠挑戰半馬距離，最終有信心和實力跑完全馬。然而，無論起點在哪裡，我們總得開始，開始了，便有機會成功；結果...
2020-12-21
第七場三班一二○○米泥地。今場有不少馬出自224場次，該場「醒臣」彈甩五個多身位輕勝，但段速未見特別出色，而且第二名是泥地性能成疑的「淺草飛」，第三則是四班頭馬「如真如假」，個人偏向相信是低水準賽事，所以與其在224中傷腦筋，不如博轉組甚至是初出馬。 「陽光霸駒」自七月開操後已操了幾個月，雖然在十月初曾缺課，但復操後已再做了兩個月工夫包括三試大閘，以伯廄計，備戰算做得頗足夠。論實力，此駒在澳洲三戰得兩冠一亞，最後一仗在指標評分讓賽取勝雖然並非一線馬場的高獎金賽事，但沿途同樣是跟前而敗於其蹄下的亞軍馬，之後三戰兩勝，其頭馬水準不差。甚至之前一仗在滿利谷力拼僅敗，頭馬接戰也再出...
2020-12-20