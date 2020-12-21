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Sammi憶亡父：偶爾難忍淚

2020-12-21 列印
■Sammi貼出舊合照，懷念在家人陪伴下安詳離世的父親。
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　　鄭秀文（Sammi）早前送別相伴多年的愛犬Lucky，其後透露父親因病再入院，和家人頻到醫院照顧病父的Sammi，昨於社交網撰長文透露，「最親愛的父親上月去世了」，Sammi坦言難捨逝去的愛犬和父親，「想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。」她亦不忘自勉道，「哭過痛過，重新振作」。

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