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方媛行山除罩晒身材

2020-12-21 列印
■方媛分享行山時看到的靚景。
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　　郭富城日前在內地開工拍戲，「城嫂」方媛（Moka）則負責湊女和經營網店。

　　近日寒流襲港，方媛就到郊外行山，前晚在社交網分享沿途美景照片，可見穿上外套的她，在瀑布前就除下外套，繼續唔戴口罩晒纖腰和玉臂，已為兩女之母但索爆身材不遜當年做O靚模時期，她更留言道：「挑戰爬山，冬天也要好好運動，大家一起動起來。」

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