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「小三」唐田英里佳復出搵食

2020-12-21 列印
■現年23歲的唐田英里佳，今年1月被揭搭上人夫東出昌大已3年！資料圖片
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　　東出昌大今年1月被揭背叛妻子渡邊杏，早搭上唐田英里佳搞婚外情3年，東出與杏今年夏天離婚。

　　東出爆出醜聞後，演藝事業未受「致命」打擊，新戲照樣上畫；「小三」唐田則被指勾引人夫毀人家庭，受千「妻」所指的她「潛水」近1年，昨日終告復出，宣告將為攝影雜誌撰寫連載專欄，似為復出幕前搵食試水溫。

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