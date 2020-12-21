﻿Alina提網民即喊 KLAU認戀KiKi Cloud甜讚男友好靚仔

全城熱爆《全民造星III》進入十強階段，網友紛紛揀出心水，暫時以Cloud、葦旋和ANSONBEAN被睇高一線，呢日《頭條日報》邀請十強參賽者互選，結果亦差唔多，Cloud、葦旋和Ben各有兩票支持。不過網民有興趣嘅話題，《頭條》當然有幫大家追問，Cloud講到被爆拍拖多年男友Ryan合照，她提到男友勁搞笑狂讚放閃；而被爆參賽期間撻着參賽者KiKi的KLAU，他就暗暗認戀；至於男友是MIRROR成員Stanley的Alina，提到網民負評都忍唔住喊，不過講到得到偶像張敬軒follow ig，她反應同CY知道俾謝安琪follow ig一樣開心到尖叫，而CY仲自爆張繼聰私訊佢O添！想八就睇落去啦！



網友稱為「暈姨」的Cloud（雲浩影），對於粉絲自稱「迷雲黨」覺得好搞笑，「呢個名好好笑，我想改過第二個，但係未諗到，依家好似呃人咁樣，不過我都係呃咗佢哋嘅，哈哈！」對於被爆男友Ryan合照，Cloud話估唔到反應咁好，仲趁機瘋狂讚男友放閃，「初初都有啲驚訝，但係我見到啲comment係正面嘅。（譬如讚靚仔？）佢真係好靚仔，佢好好嘅，我幾surprise有啲人話『你幾幸福』、『男才女貌，好襯』，佢真係好靚仔，佢唱歌又好好聽。（點支持你參賽？）佢會買好多零食畀我，因為我瘦咗太多，因為太辛苦，食嘢我會開心嘅，所以近排食飯，佢都問我想食咩就我，佢會買曲奇，因為我好鍾意食米線，佢最近餐餐陪我食米線，都冇乜怨言。」仲話男友都想去總決賽撐她。



同樣被爆戀情仲有KLAU（劉瑞祈），要他對一個《造星III》參賽者講心底話，他揀了KiKi狂讚，話對方演員出身都好有音樂才華，參賽期間跳舞亦有進步，遺憾對方入唔到十強，仲話：「佢喺演藝路上面，有好多機會畀佢繼續發光。」問係咪女友所以揀KiKi，他就尷尬話：「係好好嘅朋友（你啲fans都叫『KiKi』係咪刻意？）唔係，上年玩完《造星II》嗰陣時有fans話幫我開個fans club，問我想叫咩名，嗰陣時我未識佢，我叫K不如叫『KiKi』純粹食番個字嘅意思，之後識佢係幾有緣。我喺比賽前兩個月識佢，因為ViuTV另一檔節目，我成排兄弟同佢一齊拍就咁認識。（有緣落去？）都會繼續咁樣發展吓囉！」



男友是MIRROR成員Stanley的Alina（李靜蓮），講到網民負評一度喊咗出嚟，但反而唔關Stanley事，「最唔開心可能係話『你都係跳嗰啲啦！』我嘅睇法係我跳舞唔係好叻，但係呢個真係我用盡我200%嘅努力，嗰5年我喺演藝真係好努力去鑽研舞蹈，只不過我唔係最top嗰個，但係我會好proud of自己，就算我係一個舞者，但係冇可能每一種舞都識，其實廿進十強表演，我係專登攞番pre round個表演去做，我想去講番自己同大眾聽，就係成個《造星》過程令我睇嘢有咩唔同咗。」不過當記者提到張敬軒follow她ig，她即收眼淚興奮尖叫，原來兩人曾合作拍廣告，但只屬一面之緣，「佢係我偶像嚟㗎！畀偶像follow係好開心嘅事。有次我同Stanley去佢餐廳食嘢佢都認得我，但唔知佢follow我，（有咩同軒仔講？）多謝你！我睇咗佢兩場演唱會，好欣賞佢對每個表演者都好尊重，好多嘢向佢學習。」



CY爆俾張繼聰DM



CY（陳澤言）認為能夠打入十強，最想同首輪被他連累踢出局的Vincent講：「我帶住你嘅夢想入到十強，我會幫你行埋去。」記者提到謝安琪有follow他 ig，他搲晒頭，仲自爆張繼聰有DM他，「我真係冇留意，因為之前張繼聰都有出個post去repost返我嘅post，佢有講啲鼓勵嘅說話，係DM話呢行嘅心態好緊要，佢擔心我有啲壓力上嘅嘢會承受唔到，好願意做我聆聽者，佢話我有啲咩唔開心可以同佢分享，會畀啲意見我，跟住我同佢講咗一句好好笑『我好開心呀！你放心我有咩困難一定會麻煩你』我有啲咩問題唔明，有前輩我都想問佢哋意見，同埋我本身好鍾意張繼聰。」



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



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