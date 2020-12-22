  • 2020年12月22日 星期二
  • 18º
  • 60%
熱門： 變種病毒英國新冠肺炎聖誕頭號通緝犯

日報新聞 > 娛樂

傳HKRIA索百萬續約費 ﻿Eason陳柏宇﻿﻿明年絕跡新城﻿

2020-12-22 列印
■陳奕迅早年都有出席《勁爆頒獎禮》。
■陳柏宇喺新城《勁爆頒獎禮》，一直都大豐收。
■五大唱片公司好頭好尾，依然會派歌手出席30日的《勁爆頒獎禮》，而上月記者會上五大唱片旗下歌手陳柏宇都有出席。
■家燕姐有好多廣告客戶力撐，當然繼續係新城台柱。
Previous Next

　　喺經濟不景下，新城電台要喺疫市減磅求生，除咗大裁員外，因為百萬版權費問題，新城與香港音像聯盟（HKRIA）合約將於12月31日屆滿，明年亦唔打算續約播HKRIA旗下五大唱片，包括環球唱片、華納唱片及Sony Music等的歌曲和音樂，旗下陳奕迅（Eason）、張學友、梁詠琪、AGA、Gin Lee、許廷鏗、林欣彤、衛蘭、陳柏宇等歌手都將絕跡新城。不過五大唱片公司好頭好尾，依然會派歌手出席30日的《勁爆頒獎禮》，但日後就不會再到新城電台派歌。

　　其實IFPI及香港音像聯盟（HKRIA）每年會幫旗下屬會向播歌公司或機構收取版權費，以往一年續約費約6位數字，有傳HKRIA開出令電台不勝負荷的「百萬續約費」部份條款細則亦未能達共識，雙方拉鋸不成，被迫暫時唔合作。

　　另外，新城電台日前提前派「大信封」裁員，全職DJ都要改變合作方式，重新簽約，以部頭形式合作，而且DJ仲要做埋Sale搵客撐自己節目，大原則係有客贊助先會有節目做，連新城DJ代表啤梨（葉文輝）也不能倖免，而一向多廣告客戶支持的家燕姐繼續做台柱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd