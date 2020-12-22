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余慕蓮病情好轉毋須插喉

2020-12-22 列印
■余慕蓮現可自由呼吸進食。資料圖片
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　　現年83歲的資深藝人余慕蓮因患上罕見病症血液炎及出現肺部纖維化，上月初一度要在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，並需在喉嚨部位插喉幫助呼吸，昨日冬至傳來好消息！

　　余慕蓮的好友鄧達智證實她的身體狀況開始穩定，可移除喉管自由呼吸和進食，亦已由加護病房搬到普通病房。不過，另一方面又傳出余慕蓮長居美國洛杉磯的99歲母親鄧美美在本月7日辭世，雖然余慕蓮和母親的關係不算太親密，但朋友尚未向余慕蓮透露消息。

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