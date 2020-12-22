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彭于晏首演爸爸讚囝囝好戲

2020-12-22 列印
■彭于晏大讚戲中兒子張景禕好戲。
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　　由林超賢執導、彭于晏主演的英皇電影《緊急救援》，內地開畫勢如破竹，截至12月21號連續榮登三天票房冠軍，累積票房逼近三億港元！片中彭于晏首度擔演父親角色，坦言非常難：「我是單親家庭，所以飾演一位父親，要花很多時間去說服自己。」

　　彭于晏大讚戲中囝囝張景禕好戲，「感覺有一個小孩也是不錯的，就缺一個媽媽啦！」可愛的張景禕竟生鬼地說：「我看網上很多小姐姐都想當我的媽媽，要不要我選一個？」彭于晏戲言：「好吧，你選！」

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