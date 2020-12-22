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《神奇女俠1984》票房失利 姬嘉鐸揀蝙蝠俠拍住救地球

2020-12-22 列印
■《神奇女俠1984》在內地先上映，但開畫周末票房僅收1.44億港元。
■姬嘉鐸日前透過視像現身《神奇女俠1984》內地首映禮。資料圖片
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　　DC漫畫改編新片《神奇女俠1984》聖誕節才在北美開畫，同時於串流平台HBO Max上架。內地已於18日搶先美國上映，首周末票房只收1.22億人民幣（約1.44億港元），比預期的約2.71億港元低近半，《神》片海外票房暫收3,850萬美元（約2.98億港元）。除了內地票房失利，疫情在英國及墨西哥再度肆虐，兩地戲院關閉，令《神》片海外票房更不似預期。

　　《神》片18日在內地開畫，導演Patty Jenkins、姬嘉鐸（Gal Gadot）等透過網上直播現身首映禮，並回答主持人的問題，姬嘉鐸表示聽得明內地主持人用國語問的問題，其後主持問她如果要選隊友幫手拯救世界，會選超人還是蝙蝠俠？她選擇了蝙蝠俠。

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