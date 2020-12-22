《神奇女俠1984》票房失利 姬嘉鐸揀蝙蝠俠拍住救地球

「聽君一席話，勝讀十年書。」 筆者從來都確信這句話的真確性，所以即使我並不十分熱衷於交際應酬的生活，但每當有機會能參與跟馬圈前輩的飯敍，我都一定不會推卻。當然賽馬世界在資訊愈見流通的世代裏，生態是不停在改變，所以愈來愈多的人可以立足於此，然而萬變不離其宗，前人所種下的樹蔭，始終是最緊要的基礎。 我喜歡講故事，但更喜歡聽故事，也難得地有很多前輩不吝賜教小弟，特別是在買賣馬的範疇，到底當年和現代有何不同？需要注意的事情？如何處理馬主的壓力？這些經驗之談，都是用錢買不到的。 我曾聽過有不少的後輩以至同輩曾經說過要與時並進，如果是相熟的友人，我會再三叮囑如果根基未打好，就千萬不要追...

2020-12-22