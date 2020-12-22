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6月公開戀上Dalton 27歲Ariana晒巨鑽閃電訂婚

2020-12-22 列印
■Ariana與Dalton 6月才公開戀情，竟然閃電訂婚。
■Ariana晒巨鑽，認真幸福。
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　　27歲美國小天后Ariana Grande前日宣佈與男友Dalton Gomez已訂婚，她在社交網公開與未婚夫的合照，又晒手上的巨型鑽戒，留言道︰「永遠及然後！」二人今年6月才公開戀情。Ariana母親Joan亦在網上表示歡迎Dalton加入他們的家庭，她的經理人Scooter Braun、好友Hailey Baldwin、Demi Lovato等留言祝賀。

　　Ariana最為人熟悉是2018年5月戀上《周末直播》諧星Pete Davidson，並閃電訂婚，可惜戀情只維持了5個月。2016年她跟歌手Mac Miller有一段情，兩年後分手，2018年9月Mac濫藥身亡，終年26歲。Mac的死對Ariana打擊很大，一個月後她就跟Pete分手。

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