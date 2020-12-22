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木村變身惡死教官入警局報警

2020-12-22 列印
■木村拓哉扮市民報案，考學警們的應對能力。
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　　日本天王木村拓哉早前為富士電視台拍攝新年特備劇《教場2》，並安排於下月初播出。前晚木村到直播資訊節目《Mr. Sunday》擔任嘉賓，他早前以劇中惡死教官look，為該節目到宮城縣一間警察訓練學校探訪，連警察學員見到他亦高興得失控。

　　木村在節目中表示，他探訪警校後，發現真實的教官與他在劇中的完全不同，笑稱教官們都很好笑容，他又與學生們進行交流，木村更扮一般市民在街上拾到別人的東西，走進警局報案，考考學警們的應對能力。

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