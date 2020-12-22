﻿喜獲阿滕落力拉票 呂慧儀睇淡爭視后：今年唔得咪下年

無線長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》昨日冬至舉行宣傳活動，一眾演員都開心參與，其中呂慧儀、滕麗名雙雙入圍爭視后，呂慧儀喜獲阿滕幫手拉票，但她對獎項就十分豁達，笑言如果今年攞唔到咪等下一年，下一年唔得就再等一年，認真樂觀。



呂慧儀、滕麗名昨日冬至齊齊宣傳《愛．回家之開心速遞》，兩人雙雙提名「最佳女主角」，二人均表示「最佳男主角」會投劉丹，至於女主角如何分配？阿滕笑稱《愛．回家》及劉丹在提名名單都是一號，大家只要票投一號便可，她又呼籲觀眾可以將視后一票投給呂慧儀，而「最受歡迎電視女角色」就可以投給她。而呂慧儀對視后一獎抱平常心，笑言：「今年唔得咪下年，下年唔得咪再下一年，其實最緊要大家開開心心，獎項只係其次。」



同場的林淑敏笑言前一晚已和老公做冬，以視訊分別與雙方父母隔空團圓，還大爆：「《拳王》在隔壁廠拍攝，裏面好多肌肉，好多囡囡都跑過去睇呀，我都有！」首度入圍視后的她笑言好開心，本身睇好《殺手》女主角龔嘉欣，自己是志在參與，而「最佳男主角」則投給劉丹，大讚對方是精神領袖。



袁文傑堅持低調行禮



另外，袁文傑與女友張潔蓮入紙註冊結婚，被問到是否已行禮？他只肯說大概會在聖誕節期間完婚，但未肯透露確實日子。袁文傑強調二人對婚禮要求簡單，因疫情影響，場地都未定，可以找Studio簡單註冊，律師則已預約好，只安排兩家人低調見證，他坦言婚事在兩年前因媽咪離世而押後，但一切早已決定好走簡單模式。問到心情可會緊張？他表示不會，已在媽咪靈前交代結婚的事，他指媽咪生前一直為其感情事擔心。袁文傑自言是「無腳雀仔」，多謝女友張潔蓮肯等他。提到婚後「造人」大計，他笑言要慎重考慮，決定好要快快進行，或者選擇幫助小動物。