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﻿Bosco認迷戀蝦頭十年 李佳芯自爆被前度劈腿

2020-12-22 列印
■Bosco笑言蝦頭經常向他放電。資料圖片
■左起：何廣沛、李佳芯、陳瀅、譚凱琪和蝦頭接受訪問。
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　　無線新劇《愛美麗狂想曲》一眾演員李佳芯（Ali）、何廣沛、陳瀅、譚凱琪和楊詩敏（蝦頭）最近接受邵氏製作《Tiger's Talk》訪問，主持伍詠薇、林盛斌大爆蝦頭跟黃宗澤（Bosco）交往甚密，陳瀅即場致電Bosco向他逼供。Bosco戲言：「我直情迷戀佢十年啦！佢起勢用電眼電我，最慘係電我嗰時永世唔着低胸。如果蝦頭可以着住三點式喺我屋企客廳，我真係會忍唔住！」

　　當大談小三話題時，Ali自爆曾遭前度劈腿，坦言對感情沒安全感。她指當年拍拖不久，對方就要去留學，一走就四、五年，對方稱希望回流後再一齊，後來Ali在社交網發現一女子拍下男友的鎖匙扣答謝男友陪伴，她有感被騙，立即分手。
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