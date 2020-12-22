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﻿Sammi收拾喪父傷痛 上載靚相喻重回軌道

2020-12-22 列印
■Sammi穿上靚靚裙，在陽光下精神奕奕。
■Sammi收拾心情，又開始做運動。
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　　鄭秀文（Sammi）日前在社交網發長文指爸爸上個月病逝，並已處理好父親的後事，文中流露傷痛與不捨之情。

　　重新振作後，Sammi於昨日冬至在社交網貼上靚相，身穿毛衣黑裙、頭戴帽子的她精神奕奕，限時動態亦上載身穿吊帶運動服的照片，生活重回軌道。她留言：「冬至快樂！衷心感激感謝你們每一位的暖意問候和支持，把所有經歷化成動力。貼上新相，暖意源源不絕地湧湧湧湧出來。身心入滿油，重新出發。#enginestart#過兩天要工作了#我們凡人都是這樣長大的」。
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