整聖誕餐笑料百出 ﻿亞姐蔡小蝶﻿﻿望拍真人騷﻿

應屆亞姐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍、季軍高文君及「炫出自我大獎」彭紫荊趁住聖誕節將至，約埋整聖誕餐預先慶祝。平日都有下廚的小蝶和文君負責煎雞翼和牛扒，而自稱會整暗黑料理的雙妍及紫荊就負責整沙律，不過，結果出乎意料，笑料百出。講到新一年願望，4人都希望疫情快些結束，她們亦希望演藝工作方面可以多些新嘗試，仲話最恨拍攝真人騷。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



當日首先由蔡小蝶和高文君出場，而文君被一致睇好廚藝最叻，文君就解釋平日有煮開中菜，而小蝶則稱有整甜品習慣。果然文君煎雞翼時有板有眼，仲教埋小蝶煎牛扒，不過小蝶話自己鍾意食全熟，不聽記者勸狂煎牛扒，搞到過熟。何雙妍及彭紫荊笑言選擇整沙律，是為了大家安全着想，她們又搞笑地將沙律汁溝來溝去，果然有暗黑風範。最後到4人試食時，雞翼最受歡迎得到兩票勝出，但估唔到亂溝沙律汁之下，沙律竟然有捧場客，仲獲讚酸酸哋幾開胃。至於小蝶的過熟牛扒，雖然其他女仔都幫口，但實在太煙韌搞到紫荊咬唔開，仲笑指小蝶要提供牙醫保健。



希望疫情快點完結



快將踏入2021，四女首要希望疫情快點完結，至於個人方面，小蝶想試多些新工作，「好想嘗試拍戲，另外都有學緊跳舞。」雙妍則想進修，「我已報咗APA（演藝學院），想繼續進修演技。」文君想多作新嘗試，「不過首先要學好廣東話。」紫荊則練習緊自彈自唱，「等我準備好啲再同大家展示。」講到現在勁Hit的真人騷節目，4人都表現得相當雀躍，雙妍更是《全民造星》粉絲，她最想拍類似《雙層公寓》這類比較寫實題材，而小蝶則想憑節目令觀眾更了解自己，「觀眾可以睇到我哋最真性情嘅一面。」文君想拍些可接觸大自然的真人騷，而紫荊則自言有點搞笑天份，希望可以帶到歡樂畀觀眾。



