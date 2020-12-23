  • 2020年12月23日 星期三
  • 20º
  • 79%
熱門： 周柏豪黃之鋒曾志健疫苗區議員

日報新聞 > 娛樂

安以軒愛女雙滿月 向華強向佐攜眷到賀

2020-12-23 列印
■右起：向佐夫妻與向華強夫妻齊賀安以軒（中）。
■抱着幼女的安以軒獲兒子送吻。
Previous Next

　　現年40歲的寶島藝人安以軒今年10月底為老公、澳門德晉集團行政總裁陳榮煉誕下幼女「娃寶」，一對子女湊成「好」字，前日「冬至」為愛女舉行雙滿月派對，向華強與太太陳嵐、兒子向佐與新抱郭碧婷、言承旭、許茹芸、小S（徐熙娣）夫婦、賀軍翔等亦有到賀，向華強更上台高歌送上祝福。

　　身在澳門的陳榮煉在派對中，透過直播向賓客致謝。安以軒就笑言不會生第三胎，這次可說是「封肚派對」。圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd