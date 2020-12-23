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29歲前田敦子宣佈離巢

2020-12-23 列印
■敦子曾是最受歡迎的AKB成員。
■敦子昨日分享笑容燦爛新相。
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　　被傳與老公勝地涼分居的AKB48前一姐前田敦子，昨於社交網宣佈月底約滿離開效力13年的事務所，其後會以自由身在娛圈發展。

　　與老公育有一子的敦子坦言，因明年就踏入30歲「今後必須要更振作，故決心離開舒適環境」，心情就像再次在AKB畢業離隊，面對外間挑戰！她將主力發展演員事業，努力精進演技！

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