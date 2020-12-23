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林海峰彭羚送別Jacky Ma

2020-12-23 列印
林海峰彭羚送別Jacky Ma
■林海峰與太太彭羚送別好友。
■Jacky Ma（圓圖）安息禮昨日舉行。
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　　星級髮型師馬桂燦（Jacky Ma）於本月初病逝，終年59歲，昨午在循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行安息禮，同時安排網上直播。儀式於下午二時舉行，兒子飛仔隨靈車抵達，靈柩移送入會堂。鮮有一起亮相的林海峰與太太彭羚、蔡一傑、黃耀明等都有親自到教堂送別好友。

　　儀式上播出家人為Jacky製作的五分鐘短片，片頭是Jacky唱出《一生可求》，生前好友包括其恩師Kim Robinson，未能到場的張智霖夫婦、鄭伊健、葛民輝等均有拍片分享點滴。儀式於一個小時後完結，靈柩隨即送往火化。

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