網傳曾拍不雅照片 劉俊謙：從來沒拍過

據台灣傳媒報道，當局破獲一宗網上販賣不雅影片及照片詐騙案，電影《幻愛》男主角劉俊謙亦牽涉入內，懷疑誤墮不雅影片詐騙陷阱。



劉俊謙昨日回應：「自己從來沒有拍過任何網上流傳的所謂不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。及在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」



