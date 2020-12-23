劉俊謙昨日回應：「自己從來沒有拍過任何網上流傳的所謂不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。及在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」
網傳曾拍不雅照片 劉俊謙：從來沒拍過
劉俊謙昨日回應：「自己從來沒有拍過任何網上流傳的所謂不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。及在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」
戴口罩面罩 疑被病人播毒 天水圍私醫染疫 發病當日仍應診
本港昨天新增六十三宗新冠肺炎個案，為一個月以來最低，當局指數字似乎稍回落，希望可保持下降趨勢，持審慎樂觀態度。疫情下，市民須時刻警惕，天水圍俊宏軒商場一家私家診所的醫生吳小春染疫，他上周先後為兩名其後...
2020-12-23
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長征八號一箭五星成功飛行 五顆衛星送入預定軌道
長征八號運載火箭周二中午十二時三十七分，在中國文昌航天發射場成功發射，以「一箭五星」的方式將五顆衛星送入預定軌道。現場有民眾到航天發射場附近觀看發射。這是中國自主研製的新一代中型運載火箭長征八號的首次...
2020-12-23
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再度與特朗普唱反調 巴爾：無意委特別檢察官查拜登子
候任總統拜登的兒子亨特的涉貪事件仍「未解決」，而即將離任的美國司法部長巴爾周一就指，毋須委任特別檢察官去調查候任拜登兒子亨特和十一月大選。外界認為，巴爾這番言論，明顯再度與特朗普唱反調。同時他亦拒絕回...
2020-12-23
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市場連錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並紛錄用家承接，美聯助理聯席董事丘松原表示，香港仔中心B座海珠閣極高層2室單位，面積約為438方呎，為兩房間隔，以662萬成交，呎價約為15114元，買家為...
2020-12-23
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杜指跌140點 納指創新高 美通過9000億紓困措施
新冠病毒出現變種，引發市場震盪，不過昨晚投資者憂慮稍減，美股杜指昨晚早段跌95點報30121點；納指升25點報12768點。歐洲股市中段上升，法國及德國股市升逾1%，英國股市則升0.4%。夜期昨晚中段升11點報26141點，高水22點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30075點，跌140點；納斯達克指數收報12793點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.72港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.65港元，較香港收市價跌3.85港元。 儘管英國新冠肺炎變種病毒株引起的擔憂未息，歐洲股市周二仍見有力反彈，英法德股市全線收高...
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賓施馬歡度聖誕 皇馬炒「格」
皇家馬德里教練施丹一向對賓施馬推崇備至，後者上仗西甲貢獻一入球兩助攻，超越前輩亨利成為歐洲四大聯賽歷來士哥最多的法國球員。此子今晚聯賽還有望化身CF格蘭納達剋星，率隊主場輕鬆全取三分，敲讓球主客和讓一球「主勝」。(Now611、632台周四凌晨2:45直播) 上輪西甲作客3:1勝伊巴，賓施馬直接和間接包辦皇馬三球士哥，聯賽累積一百七十六球，超越了亨利成為四大聯賽歷來入球最多的法國球員。施丹再一次盛讚這名同胞：「賓施馬是法國史上最佳前鋒，其入球紀錄已證明了自己。」 賓施馬亦是今仗對手格蘭納達剋星，職業生涯參與了兩隊十四次對碰，獨取十二個入球及四助攻，率領皇馬取得十三勝一負，當...
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Transporter T6 GT 雙色優惠
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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朱智賢贈「帽」 被網友賜花名恥笑 謝東閔百毒不侵：佢哋鍾意啦
謝東閔最近在劇集《香港愛情故事》飾演情場浪子藝術家「Heyman」，背住女友同王敏奕大搞一夜情。劇中大演賤男的他，現實就暖男到爆，因女友朱智賢被爆拍劇暗撻人夫黎振燁，他仲陪住女方公開道歉，被封「絕世好...
2020-12-23
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細說醫保——保柏護你同行計劃 提供一站式方案 助你治療肌骼痛症
新冠肺炎疫情反覆不斷，在家工作成為不少港人的新常態。然而，家中的工作環境及設備或未如辦公室般理想，姿勢不良很容易導致身體不同地方出現痛楚。其實肌肉骨骼痛症並非老年人的專利，有調查顯示，逾4成年約30至39歲受訪者已出現關節問題，顯示有年輕化的跡象。有見及此，保柏推出「保柏護你同行計劃—肌骼痛症治療」，希望幫助客戶正視問題及踢走痛症。 肌骼痛症的部分主要成因與工作有關，打工一族如長期做重複動作、久坐、久企，或者是搬運重物的姿勢不正確等，都可能引發肩頸、腰背或關節痛等問題。然而，往往有不少患者恃着自己還年輕而忽視其嚴重性或諱疾忌醫，導致延誤治療。其實，多數的肌骼痛症都無需要做...
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頭號目標——開心一號有望放到
現今的香港賽馬，步速和偏差形勢差不多完全主宰戰局，所以選馬時，有必要考慮走位形勢。不過步速屬最難估的一環，事實上，筆者不諱言經常估錯，原因並非快馬多就一定步速快，沒前領型馬亦未必沒步速；反而陣上一些賽...
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