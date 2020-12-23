﻿朱智賢贈「帽」 被網友賜花名恥笑 謝東閔百毒不侵：佢哋鍾意啦

謝東閔最近在劇集《香港愛情故事》飾演情場浪子藝術家「Heyman」，背住女友同王敏奕大搞一夜情。劇中大演賤男的他，現實就暖男到爆，因女友朱智賢被爆拍劇暗撻人夫黎振燁，他仲陪住女方公開道歉，被封「絕世好男友」，但同時亦被網民狂踩，更恥笑他是「綠帽俠」。對於種種批評謝東閔坦言百毒不侵，「我比較承受到呢啲嘢，佢哋鍾意點講咪點講囉！冇乜所謂！」他仲講明視朱智賢為結婚對象，又否認是「絕世好男友」，反而自稱是「麻煩男友」，因性格火爆好容易發脾氣，令女友經常受氣。



對於今次賤男角色，謝東閔認為好有發揮，至於跟人妻王敏奕有不少牀戲親熱戲，雖然相信大家都好專業，但慢熱的他難免會尷尬，「尷尬嘅係我比較慢熱，第一次同敏奕拍錫戲嘅時候，我同佢講點演點演嘅，佢跟住喺度笑，問我使唔使講咁多呀？因為我係男仔嚟，我都想畀佢知會點演，費事大家有啲咩誤會啦！到頭嚟佢仲放過我，咁就OK，唔諗咁多大家都好專業。」



原來拍親熱戲前，謝東閔都習慣同女友朱智賢「報定案」，「我覺得尊重都要講嘅，敏奕可能都有同老公（曾國祥）講。」問到會否睇女友演親熱戲？「我都好少睇嘅，（會唔會避開呢種鏡頭呀？）都會嘅。（女友呢？）佢都唔睇我嘅。（係咪個心會覺得唔舒服呢？）唔想睇咪唔睇囉！個吓想睇就睇囉！但我通常唔睇嘅。」



講到朱智賢暗撻黎振燁有冇影響兩人關係，「發生咗咁耐我都忘記咗囉！其實最緊要大家開心，畀到大家正能量，歡樂同健康嘅，所以大家會喺社交網站見到我哋有時一齊去行山嗰啲，大家都係做一啲健康嘅嘢。（係咪視佢為結婚對象？）暫時都係嘅。（幾時結婚？）等事業再穩定啲先，同埋結唔結婚對我嚟講唔係咁重要，因為一張紙嚟嘅，將來覺得有需要咪做，但係暫時呢一刻又冇乜特別需要。」



自稱「麻煩男友」



對於被封「絕世好男友」，謝東閔反而自稱是「麻煩男友」，「我唔係一個好嘅男朋友，聽啲人講咩『絕世好男友』，呢個世界邊有『絕世好男友』㗎！?每個人都會做錯，都有缺點，同埋每一對情侶或者夫妻相處係視乎大家點去遷就，配合囉！人同人行得太近，一定會有摩擦，視乎大家點樣包容對方多啲。（你講過女友值得你幫，點解？）因為嗰陣時佢係我女朋友，我要支持佢囉！呢個條件已經夠啦！我係個麻煩男友，要人遷就，我個人有啲脾氣，但我爆完又好快冇事，有時佢會食咗我啲脾氣，所以絕對唔係『絕世好男友』。」



對於畀網民狂踩仲被封「綠帽俠」，謝東閔冇乜感覺，「我本身好少睇留言，反而好承受到出邊嘅壓力，我冇乜感覺，係我行我素嘅人，被寵壞的人，有時我都唔係好聽人講嘢，哈哈！我好似會喺第二個世界裏面咁，我比較承受到呢啲嘢，佢哋鍾意點講咪點講囉！冇乜所謂。有啲人好介意輿論嘅壓力，我又OK喎！我係百毒不侵嘅，好似喺平行時空，我真係幾適合呢行生活㗎！第一我唔係好理人哋講乜嘢，第二我又唔係好出街嘅，我唔會畀人影到啲乜嘢嘅。」



對於年尾頒獎禮信心，謝東閔覺得一切隨緣，反而更重視外界觀感，「我最想俾觀眾覺得我係一個好嘅演員，喺公司裏邊或者行內嘅人覺得謝東閔係一個好演員，呢個係我自己最想追求做到嘅嘢，比一切更重要。」為了專心做好演員，剛為《香港愛情故事》跟戴祖儀合唱插曲《逆流直上》的謝東閔，更決定暫時擱置唱歌事業，「其實我兩樣都好鍾意嘅，但係你呢一刻叫我揀，我當然揀做戲啦，因為我自己花咗10年時間落去做戲，所以我唔想浪費呢10年嘅經驗，想再俾多啲心機去做好啲，嚟緊一路拍戲都未必有時間練歌，我又唔想將自己唔係最好嘅一面畀觀眾睇，咁我不如專心做戲，將來有機會先再唱。」



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆



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