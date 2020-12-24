15名參賽者分組重演《香》劇的經典場面，龔嘉欣坦言他們的表現不俗，不禁想起13年前入行的自己，滿有感受。席間，羅天宇跟參賽者史頴喬情深對望，問到是否理想類型？龔嘉欣笑說：「係呀，佢鍾意眼大大，數番以前……」羅天宇即時打斷並尷尬地說：「無諗呢啲，唔係我杯茶。」
龔嘉欣爆羅天宇鍾情大眼妹
15名參賽者分組重演《香》劇的經典場面，龔嘉欣坦言他們的表現不俗，不禁想起13年前入行的自己，滿有感受。席間，羅天宇跟參賽者史頴喬情深對望，問到是否理想類型？龔嘉欣笑說：「係呀，佢鍾意眼大大，數番以前……」羅天宇即時打斷並尷尬地說：「無諗呢啲，唔係我杯茶。」
變種病毒隨留英生殺入港
英國變種新冠病毒襲港。衞生防護中心公共化驗所進行十一個輸入個案的病毒基因排序分析，初步發現當中兩宗個案，與英國新變種新冠病毒脗合。該兩名患者均為英國留學生，由倫敦返港後在機場被檢驗出對病毒呈陽性。 其...
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中俄空軍聯合巡航 日派機應對韓表遺憾
中國與俄羅斯周二在亞太地區進行第二次聯合空中戰略巡航。中方派出四架轟-6K飛機，與俄方兩架圖-95飛機聯合編隊，在日本海東海空域組織聯合巡航。事件引起日韓方面的緊張，中國國防部強調，飛機嚴格遵守國際法，未進入他國領空。國防部指，中俄聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。 中國外交部發言人趙立堅亦就事件補充，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。 日、韓亦分別指出，中、俄軍機未有侵犯領空，不過進入了兩國防空識別區。據報，日方的自衞隊...
2020-12-24
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特朗普特赦15人包括通俄門犯人 不滿紓困方案 倡派2000美元
任期只剩下不足一個月的美國總統特朗普周二運用權力，特赦十五人的罪責，包括在「通俄門」醜聞中說謊的前競選助手帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）、三名前任共和黨國會議員等。外界相信在未...
2020-12-24
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豪宅紛錄成交個案
疫情持續下，但豪宅紛錄承接，中原市務經理譚永康表示，元朗葡萄園貝翠大道單號屋，面積2806方呎，原先叫價4400萬，議價後以4200萬沽出，呎價14968元，新買家為用家，睇樓大半年時間，感單位價錢合...
2020-12-24
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刺激經濟措施將落實 新領失業救濟減 美股漲227點
美國推出刺激經濟措施憂慮減退，加上英國脫歐談判或有突破，利好投資氣氛，加上首次申請失業救濟人數好過預期，杜指早段曾升逾200點，報30196點，升180點；標普500指數報3702點，漲15點；納指報...
2020-12-24
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入球超比利 喜覓新拍檔 聖誕「美」夢
巴塞隆拿王牌美斯周一暗示留隊後，翌日西甲作客3:0大勝華拉度列貢獻入球和助攻各一，以六百四十四球正式超越巴西球王比利成為單一球會入球世界紀錄保持者，更喜見青訓小將柏迪成為自己的新拍檔。此子賽後亦即乘私人飛機回阿根廷過快樂聖誕。 美斯周二一戰獨取一入球一助攻，率巴塞作客3:0大勝華拉度列。個人於母會累積第六百四十四球，更打破比利替山度士入四百六十三球的世界紀錄，成為史上為單一球會士哥最多球員。 返阿根廷歡度佳節 除了個人再創歷史之外，美斯今仗還找到新拍檔。在尼馬及蘇亞雷斯先後離隊後，此子不論跟菲臘比古天奴還是基沙文等都擦不出火花，十八歲小將柏迪六十五分鐘後腳妙傳給他半單刀埋齋...
2020-12-24
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#收爐早成絕唱
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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愛妻輕鬆逛 暖男爸爸上身拖狗孭重嘢 鄭中基帶仔女買禮物 Happy過聖誕
相隔18年再拍劇的鄭中基（Ronald），最近憑主演的ViuTV劇《暖男爸爸》人氣爆燈，不單止網上熱搜度撼贏TVB台慶，他更挾該劇的主題曲《My only one》殺入叱咤樂壇「我最喜愛歌曲」及「我最...
2020-12-24
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社論——佳節親朋「宅派對」極高危
明天是聖誕節，新一年不遠了，不少上班一族自製長假，享受一年之中最具節日氣氛的日子，但在新冠肺炎疫情依然嚴峻下，大家只適宜留家歡度，不宜呼朋喚友在家中大搞派對，因為人多聚於一室，將會大大增加病毒交叉感染的危機，隨時累己累人，爆發感染群組，過了佳節卻要入院治療，又何苦呢？ 英國出現變種病毒，傳染力增強七成，已有兩名由英國回港人士被驗出帶有變種病毒株，香港疫情危機四伏，現在每一個人都要提高防疫的意識，其中一個必須堅守的原則，就是切勿在聖誕新年期間在家中群聚，也減少外出參與慶祝活動，既保障家人的安全，也為了他人着想。 由外地回來度假的人士，要明白病毒變化難測，最好減少外出，如果要聯...
2020-12-24
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馬場浮世繪——雷神1000W馬會送香檳
莫雷拉昨晚取得三冠兩亞，其中第二場的「追風驥足」在他胯下取得季內三捷，而這場頭馬亦是騎者在港第一千W，賽後賽馬業務及營運總監利達賢代表馬會，向雷神送上香檳和勝利cap帽，恭喜其踏入新里程！ 馬場浮世繪
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