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龔嘉欣爆羅天宇鍾情大眼妹

2020-12-24 列印
■龔嘉欣與羅天宇幫手力谷《衝上雲霄大選》。
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　　《衝上雲霄大選》將於周六舉行，大會安排《香港愛情故事》的龔嘉欣、羅天宇等為15名參賽的前機師及空中服務員谷人氣。

　　15名參賽者分組重演《香》劇的經典場面，龔嘉欣坦言他們的表現不俗，不禁想起13年前入行的自己，滿有感受。席間，羅天宇跟參賽者史頴喬情深對望，問到是否理想類型？龔嘉欣笑說：「係呀，佢鍾意眼大大，數番以前……」羅天宇即時打斷並尷尬地說：「無諗呢啲，唔係我杯茶。」

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