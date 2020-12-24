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土屋太鳳居最討厭女星第四位

2020-12-24 列印
■土屋太鳳新劇受歡迎，但就被女性討厭。
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　　近日於Netflix播出的日劇《今際之國的有栖》大受歡迎，片中女角土屋太鳳亦頗受好評，不過，昨日雜誌《週刊女性》公佈由女性讀者選出的「女性最討厭女星」，土屋太鳳由去年第十七位急升至第四位，令外界意外。有日本傳媒稱土屋被指十分做作，在綜藝節目中經常扮無知，又批評她對着男星時特別熱情，經常放電。

　　至於討厭女星排榜首的是諧星不破遙香，第二位則是由主播轉做女星的田中美奈實，第三位是鈴木奈奈。





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