愛妻輕鬆逛 暖男爸爸上身拖狗孭重嘢 鄭中基帶仔女買禮物 Happy過聖誕

相隔18年再拍劇的鄭中基（Ronald），最近憑主演的ViuTV劇《暖男爸爸》人氣爆燈，不單止網上熱搜度撼贏TVB台慶，他更挾該劇的主題曲《My only one》殺入叱咤樂壇「我最喜愛歌曲」及「我最喜愛男歌手」最後五強！婚後修心養性的Ronald，早前謙稱自己並非「暖男」，只識趕一對仔女去父母屋企，好讓他與太太余思敏（Sammie）過二人世界，但事實上，一家四口卻經常黐住周圍去。上周三（16日），《頭條日報》發現鄭氏一家落淺水灣買聖誕禮物，其間Ronald化身「暖男爸爸」，拖完隻法鬥犬又左右膊孭晒環保袋，仲要同時目及實阿仔兼拖住大女，好鬼忙，而鄭太就全程輕鬆陪逛，認真幸福。



採訪：張詠森



《暖男爸爸》上月中播畢，忙完宣傳的鄭中基又再次積極為YouTube Channel「機動電視台RTV」製作短片。不過一唔使開工，Ronald就會陪住太太余思敏、大女鄭梓喬（Emma）和細仔鄭梓仁（Evan），上周三下午4時許，鄭氏一家又去到淺水灣「THE PULSE」行街。孭住個大環保袋、拖住隻小法鬥的他冇Set頭，驟眼睇有啲似《哈利波特》的「石內卜」。一行人先於寵物用品店內揀衫仔畀愛犬，其間，兩隻百厭豬就跑到隔離的水泡裝置玩，二人擒嚟擒去仲笑到咔咔聲。玩了幾分鐘，一對寶貝即歸隊跟爹哋媽咪去畀錢，在門口等待一家之主埋單時，Emma又忍唔住踎低摸吓萌爆的小法鬥。



狼狽阿四



當Ronald步出鋪頭，其膊頭上又多了一個大環保袋，左手再挽住一個細袋，右手拖實「前世情人」Emma，至於「興奮到模糊」的Evan就踩住架滑板車向前飆，Sammie則繼續拖住狗仔閒逛。由於聖誕將至，之後Ronald便帶小朋友們去玩具店揀禮物，太太就先行將愛犬和兩袋戰利品放上車，最後仔女各成功入手一份聖誕大禮。離開時，用一雙小手捧住大盒森林家族屋仔套裝的Emma，小心翼翼行落樓梯，Evan亦開開心心一手拎新玩具一手拖實媽咪，而帶來的滑板車就由Ronald提走，眾人登上七人車後便直駛回家。