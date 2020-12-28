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少時泰妍拍拖斷正被爆暗撻RAVI一年

2020-12-28 列印
■泰妍與RAVI被拍到一齊離開寓所，RAVI更樂做「柴可夫」。
■泰妍被爆與VIXX的RAVI搞姊弟戀。
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　　31歲韓國長壽女團少女時代（少時）的隊長泰妍，被爆與男團VIXX的27歲成員RAVI搞姊弟戀，聖誕節更一起度過。據韓媒報道，泰妍與RAVI年多前經共同朋友介紹下認識，已經秘密拍拖近一年。二人於聖誕節當日被拍到在家中約會，RAVI做「柴可夫」，駕車到女友的首爾聖水洞住所，接女友到他首爾江南的住所一起度聖誕。

　　雖然拍拖斷正，但泰妍所屬的SM娛樂卻否認她的戀情，稱二人只是圈中比較熟絡的前輩與後輩的關係。但有傳媒指二人之前在工作時已暗暗傳情，本月21日泰妍以嘉賓身份參演了RAVI任主持的電台節目《Question Mark》，上月RAVI亦擔任了泰妍主持節目的嘉賓。

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