收男友80萬鋼琴禮物 G.E.M.感動爆喊

鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友魏俊傑（Mark）拍拖近三年，今年5月曾傳出二人在泰國秘婚，事後女方否認事件。而Mark早前爆出於2015年底因傷人罪被判入獄，上訴被駁回後即時入獄，二人均未有回應此事。



前日Boxing Day，G.E.M.在個人社交網上載兩段片，她拆開Mark送的禮物時見到鑰匙便呆了一下，得知Mark送給她正是她最想要、價值近80萬的三角鋼琴後，G.E.M.即開心得彈起拍掌，而且更即時感動落淚，就連在旁的男友也被她感動得想哭抹眼。Mark豪花80萬作為聖誕禮物冧女友，就令人聯想到是否因為爆出了入獄事件而補鑊。



