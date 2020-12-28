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沙拉保夫嚇怕漫威　無緣演超級英雄

2020-12-28 列印
■沙拉保夫因形象太差，被漫威電影放棄。
■基斯伊雲斯公開彈鋼琴片段，向fans送祝福。
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　　美國男星沙拉保夫一直是圈中麻煩友，多次鬧事被捕之外，早前又被前女友英國歌手FKA Twigs入稟控告他襲擊、性暴力對待及刻意傳染性病。但原來沙仔去年演出電影《寶貝童年》之後，因該片相當成功，令漫威電影有意邀請他扮演超級英雄角色。不過，沙仔近來又再爆醜聞，加上剛被爆因態度惡劣，令女星奧莉花懷特將他飛出其執導的驚慄新片，所以亦嚇怕了漫威，不會找沙仔演出。

　　此外，漫威電影《復仇者聯盟》系列中演「美國隊長」的基斯伊雲斯，趁聖誕假期上載短片祝賀fans，更首次公開彈鋼琴，大展才華。

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