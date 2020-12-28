王麗嘉派福利 晒火熱內衣照

王敏德和馬詩慧的二女王麗嘉天生一副模特兒身材，更擁有34D美胸，鬼妹仔性格的她一向大方，經常在網上派福利，早前更公開與男友在浴缸鴛鴦戲水的照片。聖誕節她又向粉絲派福利，今次更連同組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese的D奶未婚妻有米網紅Pumpkin jenn及一位攝影師朋友Laiza S一起派糧，各自在個人社交網貼出照片。照片中三位索女一起穿上同款火紅喱士內衣，三人玲瓏浮凸的身材既性感又火熱，令寒冬也變得溫暖，難怪她們也要說今年是最火熱聖誕。



