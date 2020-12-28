《造星III》決賽夜 祖祖一講Ben就喊 Alina KLAU落敗 另一半攬住呵番

《全民造星III》前晚（26日）舉行總決賽，最終由以跳「折骨舞」出神入化的Ben（趙祥誠）成功奪冠，陳葦璇得亞軍，季軍就是深得評判毛舜筠喜愛的ANSONBEAN（陳毅燊）。完騷後，邀Manson（張進翹）做嘉賓演出的Alina，有MIRROR成員男友Stanley（邱士縉）現身攬攬畀愛的鼓勵，他更向《頭條》自爆如何支持女友。而曾表示想同KiKi繼續發展的KLAU，獲女方勁讚表演有500分，搞到男方即變怕醜仔。至於俾A組參賽者暱稱為「媽媽」的客席導師梁祖堯（祖祖），講「阿仔」Ben奪冠，更感觸到秒速眼濕，仲自爆製作組有意邀他任《造星4》導師。採訪：杜淑霞、廖思慧



總成績得到第7名的Alina，對於兩個item演出，她坦承第一個表演較失準，「第一個item第一粒音就走咗，係畀自己一個好大挑戰，上唱歌堂唱到崩潰，唱到喊，呢隻歌好難，但係首歌好正一定要做到，今日算及格啦！」此時Stanley現身，《頭條》拉攏下終肯畀女友一個愛的抱抱，更大讚女方表現，「我覺得好好喎！好似好行，但係認真嘅，第一隻歌編排上面冇問題，因為有個好好嘅排舞師，跳舞上好誇張嗰啲係佢得分位，當然我最驚佢唱歌，佢唱都係有問題嘅，但係睇得出佢已經好努力，喺電視機同現場聽差好遠，我啱啱喺廠聽，都覺得OK！100分嚟講（Alina：有冇50？）70分啦！（Alina：多謝你呀！）我即刻send message畀佢話好好。」



至於點樣支持女友，Stanley就自爆：「我其實呢幾日都係出任助手嘅角色嘅。」他在演出方面亦一直有畀女友意見，「譬如佢同Manson嗰隻舞，我都有份參與少少排舞，都一路有follow up成件事。其實贏輸唔緊要，嚟到呢度咁多人睇呢個節目，已經係贏咗，多咁多人認識Alina李靜蓮係邊個。」講到Alina向《頭條》預告有表演嘉賓時，以為是Stanley，他即搞笑話：「我驚我搶佢光芒！（Alina：唔得！我哋一定會鬧交㗎！）我o依家始終係巨星嚟！」



總成績得到第6名的KLAU，就自言好滿意成績，「大家接收到我嘅energy，同埋金生（ViuTV高層金廣誠）都話見到我兩屆有唔同嘅表現，我覺得自己已經贏晒所有嘢。」而女友KiKi更加對KLAU演出讚不絕口，「身為之前嘅隊友，我哋又咁好朋友，我係好滿意！因為佢真係好努力，擺咗好多心機、時間、創作、排練，我好戥佢開心，我覺得佢表現超班。幾多分？畀佢500分！」KLAU邊講多謝邊怕醜到擰轉面，好鬼甜！跟住仲自爆，除了導師彭秀慧指導外，這次演出女友都有出力相助，「佢畀咗好多idea我，主要喺演技方面，應該點樣做，幫我補咗好多課。」



祖祖爆花姐斟做導師



做客席導師以來好肉緊的祖祖，提到「阿仔」Ben奪冠，他認為Ben是參賽者中進步最多，亦令他最為驚喜的一個，他邊講邊難掩興奮心情，秒速眼濕，「同你哋講啲真心話，我好滿意，因為阿Ben從來都係我心裏面嗰忽肉嚟，我又想喊！因為《想念》嗰part，你哋係唔會知道，我哋係用咗幾多個通宵教阿Ben行路，因為佢跳開舞，唔可以好感性同中性咁樣行，o依家行到呢一步，呢個仔攞埋冠軍，我覺得好驕傲，我作為佢朋友好驕傲，其實我哋都係屋企人嚟。我心裏面好想佢係冠軍，我知道佢唔係主流嘅人鍾意嘅嘢，但係喺觀眾投票，佢得到呢個賽果，我覺得香港觀眾已經進化，新世代來臨啦！所以我係好感動。」他又謂前一晚總綵排已覺不捨，「我o依家喺呢個位就最好，我又唔係導師，我係客席，我係『媽媽』啫，我係負責錫大家，愛大家啫！花姐有問我，下年想唔想做導師？當然想啦！但係如果要我同二汶做對手，我就唔想啦！我唔離婚呀！我唔要我哋個家散呀！哈哈！我想保住我頭家，唔知一齊得唔得？！彭秀慧都係好朋友，對佢我都唔想，我唔係咁鍾意比賽嘅節奏，但又好想好好培育佢哋。」