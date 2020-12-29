MIRROR成員AK（江𤒹生）和阿Jer（柳應廷）早前各自推出第3首單曲《金星女孩》及《風靈物語》，兩人都認為今年能夠在疫巿下推出到3首單曲實在不容易，亦都好感恩。對於今年首度以個人身份競逐年尾頒獎禮，他們笑言最想跟同樣今年單飛的隊友Anson Lo（盧瀚霆）齊齊拖住手衝線，邊個得獎都一樣咁開心，不過他們又互笠高帽直言較睇好對方奪獎。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon 化妝：Giann(AK)、Tifa(Jer)@ Annie G.Chan Makeup Centre 服裝：Mister Gentleman 場地：wahaha partyroom



AK謂《金星女孩》講每個人心目中都有個女神或者男神，他更隨即向心目中女神、韓國女團SISTAR的寶拉示愛，「我覺得佢好靚，佢又好運動型，但係個樣睇落好sweet好靚好可愛，我鍾意啲可愛型嘅女仔。」至於阿Jer就指《風靈物語》跟另外兩首物語系列歌曲一樣，有着相同的訊息，「想講黑暗之中要堅持，要撐過去放開釋懷，不過《風靈》就係帶大家去未接觸過嘅世界。」



對於頒獎禮首度以個人身份參與，AK和阿Jer都覺得好興奮，又互笠高帽睇好對方奪獎，但夢想是跟Anson Lo攜手得獎，「有機會真係想3個一齊，我哋幻想過最美好嘅畫面，我哋有3個金銀銅一齊拖住攞獎，一齊衝線，咩排位都冇所謂，同埋相信MIRROR其他兄弟都會back up住我哋，我哋攞獎其實都係代12個兄弟去攞，希望到時天公做美啦！」



踏入新一年，阿Jer和AK都各有願望，不過阿Jer一講即引起AK不滿，相當搞笑。阿Jer話：「有啲嘢覺得自己做得未夠好，唱歌技巧仲有好大進步空間。（AK：大佬呀！好明顯呢樣嘢係我講㗎啦！你一嘢搶咗去講，你講跳舞得唔得呀！？）哈哈！我只係覺得出道兩年，想再快啲進步，希望唱歌愈嚟愈穩定，可以唱到唔同嘅曲風。」AK除了唱歌技巧進步，2021年會繼續努力進修音樂知識，「我想去學多啲音樂上嘅知識，希望可以將來有機會參與到作曲或者音樂上嘅嘢，我唔想剩係齋唱，我想自己可以玩多啲唔同層面嘅音樂，所以嚟緊一年我會努力去學習。」



