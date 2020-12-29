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小栗旬長澤膺《日刊Sports》帝后

2020-12-29 列印
■長澤正美近年演技大躍進。
小栗旬
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　　日本電影頒獎禮《第33屆日刊Sports電影大賞》昨公佈本年度得獎名單，小栗旬憑《罪之聲》一片，繼早前獲「報知電影獎」影帝後再封帝，他表示自己只是代表該片全體演員獲獎，並表示會好好珍惜這獎項；而《罪之聲》亦獲最佳電影。

　　影后方面，長澤正美憑《信用欺詐師：公主篇》及《母子逆緣》兩片獲封影后；男星妻夫木聰與女星渡邊真紀子齊齊憑《淺田家！》獲最佳男、女配角。

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